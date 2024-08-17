Manisa\'da devam eden orman yangınında evlere ulaşma tehlikesi

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Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde başlayan ve Salihli ilçesine kadar ilerleyen orman yangınını söndürme çalışmaları 4. günde devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman ekiplerinin yoğun çabasıyla, yangının bazı mahallelerde evlere ulaşması son anda engellendi. Yangının tehdit ettiği birçok kırsal mahalle de güvenlik amaçlı tahliye edildi. Yangınla ilgili son durumu paylaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, "Bütün arkadaşlarımız alevlerin içerisinde kahramanca çalışıyor" dedi.

Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 4 gün önce başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Kontrol altına alınması giderek güç hale gelen yangın, Gördes Barajı'nı da aşarak Salihli'nin kırsal mahallelerine ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece gündüz yangınlara havadan ve karadan müdahalelerini sürdürdü. Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup'tan sonra, dün ve bugün de Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerinde yaşayan vatandaşlar da tahliye edildi. Boşaltılan mahallelerde, hayvanlar da kamyonlara yüklenerek yangından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Yangının ulaştığı Salihli'deki dört kırsal mahallede önlem alan jandarma ekipleri mahallelere girişleri yasakladı.

"Ekip arkadaşlarımızla beraber uykusuz bir şekilde canla başla çalışıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, 4 gündür süren yangınlara ilişkin son bilgileri aktardı. Başkan İnal, "Tüm ekiplerimizle burada sahadayız. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi olarak, sahada 16 itfaiye aracı ve yaklaşık 90 personelimiz bulunuyor. İtfaiyeci arkadaşlarımızı tüm ilçelerden çektik, var gücüyle çalışıyorlar. Yangın şuan Hacıhıdır Mahallesi tarafına doğru ilerliyor. Rüzgar da yönünü bu köye doğru çevirmiş durumda. Şu anda Dalkara Mahallesi'ndeyiz. Yangın ileride bulunan dağ yamacında görülebiliyor. Şu an sadece bu köyde 8 aracımız var. Tüm ekiplerimizle köye gelmesin diye önünü kesmeye çalışacağız. Aynı zamanda Orman İtfaiye ekipleri de burada ve onlara da su vermekteyiz. Onlar da yangının köye gelmemesi için çalışıyorlar. Salihli tarafındaki Hacıhıdır Mahallesi'nde de ekiplerimiz var. Onları da o bölgede konumlandırdık. Hatta şu an jandarma tarafından Hacıhıdır Mahallesi de boşaltılıyor. Bölgede bütün ekip arkadaşlarımızla beraber uykusuz bir şekilde canla başla çalışıyoruz. Biliyorsunuz, Gördes'te Karayakup Mahallesi boşaltıldı. Bunun yanında Kale ile Kurttutan Mahalleleri de tahliye edildi." dedi.

Yangın iki mahalleyi teğet geçti

Başkan İnal, köylerin boşaltılmasında bölgedeki ekiplerle irtibat halinde olduklarını belirtti. Dün akşam saatlerinden itibaren, itfaiye ve orman ekiplerinin kahramanca çalışması sonucu, yangının Kale ve Kurttutan mahallelerine ulaşmasının engellendiğini söyledi. Başkan İnal, "Tahliyeler Sayın Valimizin talimatıyla, jandarma tarafından bölge halkının can güvenliği için gerçekleştiriliyor. Dün Kale Mahallesi'nde yoğun duman ve çok aşırı rüzgar vardı. Orman ekipleri ile ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışarak, hep beraber yangının köye sıçramasını engelledik. Hepimiz için zor bir çalışmaydı. Alevlerin içerisinde bütün arkadaşlarımız kahramanca çalıştı. Şu an Gördes'e bağlı Dalkara Mahallesi ve Salihli'ye bağlı Hacıhıdır Mahallesi mevkiindeki tepelerde yangın devam ediyor. ya buraya ya da Hacıhıdır'a doğru inecek. İnşallah rüzgar ters yöne eserse geride kalan yanan bölgeye yönelip, o kısımda yangının son bulma ihtimali de var. Tüm temenniz bu yönde" açıklamasında bulundu.

Başkan Gürhan İnal, yangının yoğun yaşandığı bu bölgenin dışında Gördes'e bağlı Malkoca Mahallesi'nde de bir yangının devam ettiğini belirterek, "Orada da Gördes ekibimizden 4 aracımız ve itfaiye personellerimiz bulunuyor. Onlar da oradan müdahale etmekte."diye konuştu.

"Ciğerlerimiz yanıyor"

Öte yandan, bugün Gördes'e bağlı Dalkara ve Salihli'ye bağlı Hacıhıdır mahallerinin arasında bulunan ormanlık tepeye ulaşan yangın sonrası, mahallelerde yaşayan vatandaşlar ve hayvanlar tahliye edildi. Vatandaşlar o anlarda yaşadıklarını anlattı. Yangının yaklaştığı Hacıhıdır Mahallesi sakinlerinden Cemile Çelik, "Hiç insan kalmadı köyde. Köyler yandı, evler yandı. Bu yaşımıza kadar biz böyle bir şey görmedik" dedi.

Hacıhıdır Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kalkan ise, "Köye çok yaklaştı. Zor durumdayız. 54 yaşındayım. İlk defa böyle bir şey oldu" diye konuştu.

Dalkara Mahalle Muhtarı Zekeriye Dalkara da, "Ciğerlerimiz yanıyor. 4 gündür sürüyor. Allah yardımcımız olsun. Belediyeler burada. Orman, jandarma herkes burada. Kendi önlemlerimizi de aldık. Her şeyimiz hazır. Kendi köyümüzde tehlike olursa anında müdahale etmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Dalkara Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara destek olmak için geldiğini söyleyen Yaka Mahallesi sakini Metin Kaya, "Yangın çok geniş. Boyalı'dan başladı. Rüzgardan dolayı mesafesi çok genişledi. Müdahale ediliyor, helikopterler, uçaklar, vatandaş herkes burada. Vatandaş da burada, jandarma da burada, itfaiyesi de burada ama rüzgardan dolayı önlenmiyor. Bizim köyümüz yukarıda. Biz buraya komşu köy olarak yardım amaçlı geldik. Yaka Mahallesindeniz. İş makinalarıyla, tarallarla, tankerlerle yardıma geldik" dedi.

Alevlerin Kurttutan Mahallesi'ne sıçraması son anda önlendi

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu, yangının adeta teğet geçtiği Kurttuan Mahallesi sakinlerinden Ali Olgun, dün gece yaşadıklarını anlattı. Yürümekte zorluk çektiğini belirten Olgun, "Yanan köylerimize, komşularımızın Allah yardımcısı olsun. Köyümüz akşam geç vakitte boşaltıldı. Gördüğünüz çam ağaçlarına gelseydi mahvolmuştuk. Ateş düştüğü yeri yakar" dedi.

Kurttutan Mahallesi'nde yaşayan Coşkun Şen ise, "Dün yangın başlayınca, Allah razı olsun komşu köylerden gelen tankerlerle, kendi imkanlarımızla devletimize yardımcı olduk. Evimizi bırakmak istemedik. Tankerlerimizi su motorlarımızı kurduk. Evimizin etrafında bekledik. Hanımlarımızı, ihtiyarlarımızı köy dışına çıkardık. Dünürlerim, damadım Karayakuplu'ydu. Evleri kül oldu, gitti. 2-3 dakikada yandı köy. Yangın sönüyor gibi oluyor, sonra yeniden alevleniyor. Bizim Salihli hududuna kadar geldi. Şu an Hacıhıdır'da da çok yangın varmış. Allah razı olsun köyümüzde hiç su sıkıntısı yok. Kahvenin önüne vardım, Salihli'den, muhtarlarımızdan, komşu köylerden araba araba su geldi" diye konuştu. - MANİSA