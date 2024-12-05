Alkol pahalı diye içtiği yüzey temizleyicisi hastanelik etti

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Yeni rolü için 20 kilo aldı! Bambaşka biri oldu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki O.G. isimli kişi dün akşam saatlerinde mide ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu.

HASTANEDE İFADESİNE BAŞVURULDU

Yapılan çalışmalar doğrultusunda şahsın yüzey temizleyici içtiği, maddenin tepkimeye girmesi sonucunda rahatsızlandığı tespit edildi. Polis ekipleri, doktorların şüphesi üzerine şahsın hastanede ifadesine başvurdu.

"5 LİTRESİ BENİ 15 GÜN İDARE EDİYORDU"

Yapılan sözlü ilk ifadede 72 yaşındaki O.G. polis ekiplerine, alkol fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yaklaşık 6 aydır internetten sipariş ettiği ve içerisinde alkol olduğunu belirttiği bir yüzey temizleyici içtiğini aldığı 5 litrelik yüzey temizleyicinin kendisini 15 gün idare ettiğini belirtti.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanedeki işlemleri devam ediyor.