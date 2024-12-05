Alkol pahalı diye içtiği yüzey temizleyicisi hastanelik etti - Son Dakika
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Alkol pahalı diye içtiği yüzey temizleyicisi hastanelik etti

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İstanbul Arnavutköy'de alkol fiyatlarını pahalı bulan 72 yaşındaki bir adam internetten sipariş ettiği 800 TL'lik yüzey temizleyici içerek hastanelik oldu. Şahsın doğal karışım diye belirttiği yüzey temizleyiciyi daha öncede defalarca kez içtiği ve sipariş ettiği 5 litrelik karışımın 15 gün kendisini idare ettiğini söylediği öğrenildi.

05.12.2024 09:44
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki O.G. isimli kişi dün akşam saatlerinde mide ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu.

HASTANEDE İFADESİNE BAŞVURULDU

Yapılan çalışmalar doğrultusunda şahsın yüzey temizleyici içtiği, maddenin tepkimeye girmesi sonucunda rahatsızlandığı tespit edildi. Polis ekipleri, doktorların şüphesi üzerine şahsın hastanede ifadesine başvurdu.

"5 LİTRESİ BENİ 15 GÜN İDARE EDİYORDU"

Yapılan sözlü ilk ifadede 72 yaşındaki O.G. polis ekiplerine, alkol fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yaklaşık 6 aydır internetten sipariş ettiği ve içerisinde alkol olduğunu belirttiği bir yüzey temizleyici içtiğini aldığı 5 litrelik yüzey temizleyicinin kendisini 15 gün idare ettiğini belirtti.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanedeki işlemleri devam ediyor.

Alkol pahalı diye içtiği yüzey temizleyicisi hastanelik etti
Kaynak: İHA

Arnavutköy, istanbul, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkol pahalı diye içtiği yüzey temizleyicisi hastanelik etti - Son Dakika

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