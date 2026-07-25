Alkollü Askerlerin Zırhlı Araç Kazası - Son Dakika
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Alkollü Askerlerin Zırhlı Araç Kazası

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İngiltere'de iki alkollü asker, izinsiz zırhlı araçla park halindeki araçlara çarptı, 100 bin sterlin hasar oluştu.

İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki bir askeri üste iki alkollü asker, izinsiz aldıkları zırhlı araçla park halindeki araçlara çarptı. Yaklaşık 100 bin sterlinlik hasara yol açan askerler gözaltına alındı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Wiltshire bölgesindeki Tidworth Askeri Üssü'nde bulunan 26. İstihkam Alayı'na bağlı iki asker, dün gece dışarıda alkol aldıktan sonra yerel saatle 01.00 sıralarında üsse döndü. Askerlerin daha sonra 15 ton ağırlığındaki "Bulldog" tipi zırhlı personel taşıma aracını izinsiz şekilde kullanarak kışla içinde ilerlediği ve yol kenarında park halindeki araçlara çarptığı belirtildi. Bazı araçlarda ciddi hasar meydana gelirken, iki aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği, araçlarda yaklaşık 100 bin sterlinlik maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Görgü tanıkları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, zırhlı aracın dar bir yolda ilerlerken iki tarafta bulunan araçlara çarptığı görüldü.

Aracı kullanan askerin yaklaşık saatte 51 kilometre hıza ulaştığı ancak dar yolda kontrol sağlamakta zorlandığı belirtilirken, yaralanan olmadığı ve zırhlı aracın hasar almadığı kaydedildi. Askerlerin daha sonra aracı park yerine düzgün şekilde bıraktığı öne sürüldü.

İki asker gözaltına alındı

Kraliyet Askeri Polisi, olayın ardından sabah saatlerinde iki askeri gözaltına aldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Personelimizden en yüksek standartları bekliyoruz. İki asker, meydana gelen olayın ardından Kraliyet Askeri Polisi tarafından gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, devam eden soruşturma nedeniyle olaya ilişkin daha fazla açıklama yapılmayacağını bildirdi.

Kaynak: İHA

İngiltere, 3. Sayfa, Sterlin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Askerlerin Zırhlı Araç Kazası - Son Dakika

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