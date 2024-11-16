Alkollü Sürücü 4 Araçla Kaza Yaptı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü 4 Araçla Kaza Yaptı

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Nevşehir'de alkollü sürücünün 4 araca çarpması sonucu meydana gelen kaza ortalığı savaş alanına çevirdi.

16.11.2024 02:19
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Alkollü sürücü 4 araca çarparak durabildi, ortalık savaş alanına döndü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de alkollü sürücünün 4 araca çarparak durabildiği kazada, ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.E.E kullandığı 34 RS 3898 plakalı otomobil ile süratle seyrederken, önce park halindeki 50 ACG 044, 38 AFJ 02 ve 38 AKM 611 plakalı otomobillere çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra karşı şeritten gelen 50 ADC 412 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.E.E. tedavi altına alınırken, sürücünün aday sürücü olduğu ve 2,03 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü aday sürücünün ehliyetine süresiz el konurken, 6 bin 400 lira da idari para cezası uygulandı. Kaza nedeniyle kapanan cadde, yolun temizlenmesinden ve araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

Alkollü Sürücü 4 Araçla Kaza Yaptı
Kaynak: İHA

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