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Alkollü sürücü kaldırımdaki kadına çarptı, kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alkollü sürücü kaldırımdaki kadına çarptı, kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımdaki kadına çarptı. 43 yaşındaki kadın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.

Alkollü sürücü kaldırımdaki kadına çarptı, kadın hayatını kaybetti
01.01.2024 - 13:51,
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yeni yılın ilk gününde alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımdaki kadına çarptı. 43 yaşındaki Serpil Sezer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.F.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, ilk önce kaldırımdaki Serpil Sezer'e (43), daha sonrasında aydınlatma direğine çarparak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Sakarya, Güvenlik, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücü kaldırımdaki kadına çarptı, kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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