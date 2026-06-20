Alkollü Sürücü Tramvaya Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Tramvaya Çarptı: 4 Yaralı

Alkollü Sürücü Tramvaya Çarptı: 4 Yaralı
20.06.2026 21:01
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Kayseri'de alkollü sürücünün tramvaya taş fırlatması sonucu 4 yolcu yaralandı. Sürücü ceza aldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı refüjden kopan taş parçaları tramvayın camını kırarak, içeri girdi. Tramvayda bulunan 4 yolcu yaralanırken, yapılan kontrollerde 2.0 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL para cezası yazıldı. Sürücü kendisini görüntüleyen gazeteciye, "İyi iş yapıyorsun" diyerek tepki gösterirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, E.K. yönetimindeki 38 AFE 818 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüjden kopan taş parçaları tramvayın camını kırarak içeri girdi. Kazada tramvayda bulunan ve taşların isabet ettiği N.Y., (33) M.H.D., (24) Z.Ç. (23) ve A.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin tek şeritten akışını sağladı. Sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan yolcuları ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde sürücü E.K.'nin 2.0 promil alkollü olduğu belirlenirken, 25 bin TL idari para cezası yazılıp ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücünün alkol oranının 1.0 promili geçmesi nedeniyle 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Alkollü araç kullanarak, 4 yolcunun yaralanmasına sebep olan sürücü kendini görüntüleyen gazeteciye, "İyi iş yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Kaza anı tramvayda bulunan kameralar anbean yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kayseri, Olaylar, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Tramvaya Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika

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