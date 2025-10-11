Kaza yapıp kaçtı, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı - Son Dakika
Kaza yapıp kaçtı, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı

11.10.2025 22:34
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobiliyle bir araca çarpıp kaçtıktan sonra trafik ekipleriyle yaşadığı tartışmada 'Cumhurbaşkanına hakaret' eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Hisar Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Ali Y., Havuzlu Kavşak'ta bir başka araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEYİ REDDETTİ

6 Ekim Pazartesi günü meydana gelen olayın ardından polis ekipleri tarafından evinde yakalanan Ali Y., trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen alkolmetreye üflemeyi reddetti.

'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' ETTİĞİ GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada ekiplerle girdiği diyalogda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği gerekçesiyle Ali Y. gözaltına alındı. Şahıs, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede yapılan testte 238 promil alkollü çıktı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLANDI

Şüpheli, 7 Ekim Salı günü çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından arama emri doğrultusunda Ali Y., 9 Ekim Perşembe günü Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manavgat Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

EHLİYETİNE DE EL KONDU

Ali Y.'nin sürücü belgesine alkolmetreye üflemeyi reddettiği için 2 yıl, alkollü araç kullandığı için ise 6 ay olmak üzere toplam 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: İHA

