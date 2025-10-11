Kaza yapıp kaçtı, \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçundan tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Hisar Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Ali Y., Havuzlu Kavşak'ta bir başka araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.
6 Ekim Pazartesi günü meydana gelen olayın ardından polis ekipleri tarafından evinde yakalanan Ali Y., trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen alkolmetreye üflemeyi reddetti.
Bu sırada ekiplerle girdiği diyalogda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği gerekçesiyle Ali Y. gözaltına alındı. Şahıs, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede yapılan testte 238 promil alkollü çıktı.
Şüpheli, 7 Ekim Salı günü çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından arama emri doğrultusunda Ali Y., 9 Ekim Perşembe günü Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manavgat Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Ali Y.'nin sürücü belgesine alkolmetreye üflemeyi reddettiği için 2 yıl, alkollü araç kullandığı için ise 6 ay olmak üzere toplam 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu.
