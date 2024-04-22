Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da Protesto Edildi - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da Protesto Edildi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul\'da Protesto Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sirkeci Garı'ndaki sergiyi gezen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Filistin'e destek veren bir grup tarafından protesto edildi. Filistin bayrağı açarak 'Katil Almanya Türkiye'den defol' şeklinde sloganlar atan gruba polis ekipleri müdahale etti.

22.04.2024 15:05  Güncelleme: 15:13
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sirkeci Garı'ndaki sergiyi gezen Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Filistin'e destek veren bir grup tarafından protesto edildi. Filistin bayrağı açarak "Katil Almanya Türkiye'den defol" şeklinde sloganlar atan gruba polis ekipleri müdahale etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi ziyaretleri kapsamında İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül tarafından karşılanan Steinmeier, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla gerçekleştireceği görüşme için Sirkeci Garı'na geçti. Steinmeier'i burada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karşıladı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve beraberindekiler ardından Sirkeci Garı'nda açılan "Gurbete Hasret" sergisini gezdi. Bu sırada İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek vermek için garda toplanan bir grup, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i protesto etti. Filistin bayrakları açarak "Katil Almanya Türkiye'den defol" şeklinde sloganlar atan gruba polis müdahale etti. Grup polisin müdahalesiyle dağıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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