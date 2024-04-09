Almanya'da 2023 yılında işlenen suç sayısı yüzde 5.5 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Almanya'da 2023 yılında işlenen suç sayısı yüzde 5.5 arttı

Almanya\'da 2023 yılında işlenen suç sayısı yüzde 5.5 arttı

Almanya'da 2023 yılında işlenen suç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.5 oranında arttı ve 5 milyon 940 bin 667 olarak kaydedildi. Şiddet suçları yüzde 8.6 artarken, yabancı kökenli suç oranları da yükseldi. Almanya İçişleri Bakanı, suç işleyen yabancıların daha hızlı bir şekilde ülkeden gönderileceğini belirtti. Uyuşturucu bağlantılı suçlarda da yüzde 30 artış yaşandığı açıklandı. Gençler arasında suç eğilimi de artış gösterdi.

09.04.2024 17:15  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 2023 yılında işlenen suç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.5 oranında arttı, 5 milyon 940 bin 667 milyon olarak kayıtlara geçti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 2023 yılı Kriminal Suç İstatistiği Raporu'na yönelik basın toplantısı düzenledi. Başkent Berlin'deki basın toplantısına Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen ve Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch de katıldı.

Şiddet suçları yüzde 8.6 arttı

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya'da 2023 yılında 5 milyon 940 bin 667 suç kaydedildiğini, bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 5.5 artış gösterdiğini ifade etti. Şiddet suçlarında artış olduğunu belirten Faeser, gençlerin karıştığı suç oranlarının ve ülkede yaşayan yabancılardan kaynaklanan suç oranlarının arttığını, bunların da açıkça dile getirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle şiddet içeren suçlardaki artışın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Faeser, şiddet suçlarının yüzde 8.6 artışla 214 bin 99'a çıktığını açıkladı. Faeser, bu sayının son 15 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

"Suç işleyen yabancılar, çok daha hızlı bir şekilde ülkeden gönderilecek"

Bakan Faeser, artan göçün Almanya'da işlenen suç oranlarını artırdığını, ülkede yaşayan yabancılardan kaynaklanan suçlarda yüzde 14.5 oranında artış olduğunu vurguladı. Faeser, "Artık sıfır tolerans göstereceğiz. Bundan sonra yabancı faillerin Almanya'yı daha önce olduğundan çok daha hızlı bir şekilde terk etmeleri gerekecek. Kurallara uymazsanız ayrılmak zorundasınız" dedi. Faeser sıfır toleransın, polis müdahalesi, hızlı yargılama ve somut cezaları içerdiğini belirtti.

Uyuşturucu bağlantılı suçlarda yüzde 30 artış

Faeser, 2023 yılında kokain ve crack kokain bağlantılı suçlarda neredeyse yüzde 30 oranında artış yaşandığının altını çizdi. Faeser, "Uyuşturucuyla mücadele önemli ölçüde yoğunlaştırıldı. Buna rağmen Güney Amerika'dan gelen gerçek bir kokain seli var. Milyar dolarlık uyuşturucu ticareti, Belçika ve Hollanda'da gördüğümüz gibi bir şiddet sarmalına yol açıyor. Almanya'da kesinlikle böyle bir şiddet sarmalını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Faeser ayrıca geçtiğimiz yıl görev başında 106 binden fazla polisin saldırıya uğradığını, bunun 2022 yılına göre yüzde 10'luk bir artış anlamına geldiğini vurguladı.

"Suç işleyenlerin yüzde 41'den fazlası Alman vatandaşı değil"

Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen ise yaptığı konuşmada, 2023 yılında suç işleyenlerin yüzde 41'inden fazlasının Alman vatandaşı olmadığının altını çizdi. Bu durumun açık ve tarafsız bir şekilde tartışılması gerektiği çağrısında bulunan Stüben, "Yabancıların karıştığı suç oranlarını göz ardı etmek, yabancılara yönelik genel şüphe kadar yanlış ve zararlıdır. Ancak ortalamanın üzerinde sayıda yabancının suçlu olduğu doğru. Suç işlemeniz durumunda Almanya'da koruma ve yardım alma hakkınız olamaz. Ülkeyi terk etmesi gereken suçluların sınır dışı edilmesine yönelik çabalar artırılmalı. Politikacılar, Almanya'da geleceğin sadece düzen ve hukuka bağlı kalmakla olabileceğine dair net sinyaller vermeli" ifadelerini kullandı.

"Artan göç, suç oranını da artırdı"

İçişleri Bakanı Faeser, "Göç Almanya'yı daha mı az güvenli hale getirdi?" sorusuna, "Artan göç daha fazla suça yol açtı. Tüm bu önlemleri bu yüzden alıyoruz" şeklinde cevap verdi. Michael Stübgen de yüksek göç oranının uyumdaki başarıyı azalttığını söyledi.

Ukraynalı mültecilerin suç oranlarını nasıl etkilediği sorulan Bakan Faeser, "Suç işleyen Ukraynalıların oranı ortalamanın altında. Bunda çoğunun kadın ve çocuk olmasının da etkisi var. Zaten şu anda insanları Ukrayna'ya sınır dışı etmek mümkün değil. Çünkü orada savaş devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gençler arasında suç eğilimi artıyor

Açıklanan verilere göre 2023'te gençler arasındaki suç işleme oranları da radikal artış gösterdi. 2019 yılına kıyasla 14 yaş altı çocukların karıştığı suçlar yüzde 43 artışla 104 bine yükseldi. 14 yaş üstünde ise suç oranı yüzde 17 artışla 177 bine yükseldi. Her iki grupta da suç oranları Alman olmayan gençler arasında daha hızlı arttı. Yabancı kökenli gençler arasındaki suç işleme oranı 2022 yılına göre yüzde 30 artarken, bu sayısı Alman gençler arasında yüzde 3'te kaldı.

Gürcistan'dan gelen sığınmacıların arasında suç oranının özellikle yüksek olduğu, bunun arkasında da organize suç örgütlerinin bulunduğu belirtildi. Mağrip ülkelerinden ( Cezayir, Fas, Tunus ve Batı Sahra) gelenler arasında suç oranlarının yüksek olduğu, ancak Afganistan ve Suriye'den Almanya'ya gelenler arasındaki suç istatistiklerinin dikkate değer olmadığı vurgulandı.

Öte yandan, 2022'de işlenen suç sayısı 5.63 milyon olarak kayıtlara geçmişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Almanya, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Almanya'da 2023 yılında işlenen suç sayısı yüzde 5.5 arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Netanyahu: Refah kentine kara operasyonu dünyadaki hiçbir güç engelleyemez
    18:16 Netanyahu: Refah kentine kara operasyonu dünyadaki hiçbir güç engelleyemez

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine planladıkları kara operasyonunu dünyadaki hiçbir gücün engelleyemeyeceğini ifade etti. Netanyahu, Hamas'ın tasfiyesini tamamlayacaklarını ve Gazze'nin İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacaklarını belirtti.

  • Kırıkkale'de Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem
    18:12 Kırıkkale'de Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

    Kırıkkale'de trafik polisinin gözü önünde otomobiliyle drift atan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye 33 bin 739 lira para cezası uygulandı. Polis, sürücüyü kısa sürede yakalayarak cezai işlem uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü, çevreye rahatsızlık veren sürücülerin denetimine devam edeceğini açıkladı.

  • Kapıkule Sınır Kapısı'nda 3 Kaçak Göçmen Yakalandı
    18:11 Kapıkule Sınır Kapısı'nda 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

    Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a gitmek isteyen bir otomobilde yapılan aramada, bagajda ve içeride saklanmış toplam 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleri tarafından alınan bilgiler doğrultusunda yapılan takip sonucunda otomobil durduruldu ve arama yapıldı. Yakalanan 3 Suriye uyruklu kaçak göçmen, Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Otomobil sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Antalya'da 33 milyon TL değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi
    18:10 Antalya'da 33 milyon TL değerinde 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi

    Antalya'da yapılan operasyonda, yurtdışından hava yolu ile getirilen kaçak ürünlerin tespitine yönelik Antalya Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 33 milyon TL olan 12 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

  • Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelen hamile kadını sokak ortasında öldüren cinayet şüphelileri tutuklandı
    18:01 Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelen hamile kadını sokak ortasında öldüren cinayet şüphelileri tutuklandı

    Şanlıurfa'dan kaçarak Mersin'e gelip evlenen 2,5 aylık hamile kadını sokak ortasında silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi ağabey ve aracı kullanan diğer kardeş tutuklandı. Olay, dün merkez Tarsus ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği Hasan Kırmızı (24) ile kaçarak Mersin'e geldi.

  • Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Yuvarlandı, 1 Kişi Yaralandı
    17:58 Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Yuvarlandı, 1 Kişi Yaralandı

    Adıyaman'ın Gölbaşı karayolu Karagöl mevkii yakınlarında Zeki A. idaresindeki bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil tarlaya yuvarlanarak durabildi ve sürücü Zeki A. yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Kars Polisi Dolandırıcılara Karşı Uyarıyor
    17:54 Kars Polisi Dolandırıcılara Karşı Uyarıyor

    Kars Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde dolandırıcılara karşı vatandaşları ve esnafı uyardı. Polis, dolandırıcıların sıklıkla kullandığı yöntemler hakkında bilgilendirme yaparak, dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, suçun engellenmesi ve zararların azaltılması için ebeveynlere çocukların interneti güvenli kullanması konusunda bilgilendirme yapıldı.

  • Hayvan kaçakçısı zehirli yılanla intihar etti
    17:51 Hayvan kaçakçısı zehirli yılanla intihar etti

    Güney Afrika'da polis tarafından yakalanan bir hayvan kaçakçısı, ev araması sırasında zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti. 28 yaşındaki Marius Joubert, polisin evinde yaptığı arama sırasında kendisini zehirli yılana ısırtarak hayatına son verdi. Joubert'in evinde yapılan aramada 70'den fazla hayvan ele geçirildi ve hayvanlar koruma altına alındı.

  • Antalya'da gece kulübü kurşunlaması: 6 tutuklama
    17:39 Antalya'da gece kulübü kurşunlaması: 6 tutuklama

    Antalya'da bir gece kulübünün kurşunlanması ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayın failleri H.A. ve F.S. olarak belirlendi. Operasyon sonucunda ele geçirilen tabanca ile birlikte toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 6'sı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
16:19 YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:12 Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş!
16:58 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:47 Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
15:36 Elazığ’da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi Elazığ'da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 18:21:33. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da 2023 yılında işlenen suç sayısı yüzde 5.5 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement