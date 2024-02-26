Amasya\'da düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden emekli uzman çavuşun görüntüleri ortaya çıktı

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Amasya'da emekli uzman çavuşun bir düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Düğünde gelin ve damadın da aralarında olduğu şahısların silahlarla havaya ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı.

Kuzgeçe köyünde 3 Haziran 2023 tarihinde bir düğünde magandanın silahından çıkan kurşunun isabet ettiği emekli uzman çavuş Mehmet Çelik (53) ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Düğün sırasında gelin ve damadın da aralarında olduğu şahısların silahlarla havaya ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı. Çelik'in maganda kurşunuyla vurulmasının ardından çevredekilerin panikle koştuğu görüldü.

Mehmet Çelik'in eşi Melahat Çelik, olayla ilgili gözaltına alınan Sıdkı Ç.'nin 2 ay cezaevinde kalmasının ardından bir sonraki duruşmaya kadar ev hapsiyle cezalandırıldığını söyledi. 8 Mart'taki duruşma öncesi açıklamalarda bulunan acılı eş Melahat Çelik, "Bu görüntüler cinayete davetiye çıkardı. Ama kimse dur, sus demedi. Sanki çatışma varmış gibi silahlar atıldı. Gelin, damat, herkes silah attı. Muhtar 'siz ne yapıyorsunuz?' demedi. Eşimin ölümüne sebep olan herkesten şikayetçiyim. En kısa zamanda adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu. - AMASYA