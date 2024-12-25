Amasya'da Otobüste 9 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Amasya'da Otobüste 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya\'da Otobüste 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Iğdır'dan İstanbul'a giden otobüste 9 Afgan kaçak göçmen bulundu, sürücü ve muavin gözaltına alındı.

25.12.2024 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da polisin arama yaptığı yolcu otobüsünün 4 metrekarelik yatak kısmından 9 kaçak göçmen çıktı. Otobüs sürücüsü ve muavini gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'dan yola çıkıp İstanbul yönüne seyahat etmekte olan bir yolcu otobüsü, Amasya merkez Taşova kavşağındaki polis uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün içinde ve bölmelerinde arama yapıldı. 4 metrekarelik şoför yatağı kısmında Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen bulundu. Polislerin su verdiği göçmenlerden 8'i Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Rahatsızlanan 1'i ise polis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da olay yerine gelerek operasyonu yönetti.

Kaçak göçmenlerin adli ve idari işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edileceği bildirildi.

Operasyonu değerlendiren Amasya Valisi Önder Bakan, "Düzensiz göç ile mücadele tüm güzergahları tutarak yapacağız. Amasya'nın yolları bu tür illegal taşımacılık için uygun değil. Çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Göçmen, amasya, Güncel, Hukuk, Iğdır, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Otobüste 9 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 Trump’ın gözünü diktiği Grönland ABD’ye katılabilir Trump'ın gözünü diktiği Grönland ABD'ye katılabilir
23:05 Moskova’ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor
22:07 Kazakistan’da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon’da yaşanmış Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
21:13 Merkez Bankası 2025’te KKM uygulamasını sonlandıracak Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
21:05 İsrailli Bakan’dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
10:08 Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu
09:51 Hadise ’’İzledim’’ demişti Sinan Akçıl’a olay yaratan performans videosu soruldu Hadise ''İzledim'' demişti! Sinan Akçıl'a olay yaratan performans videosu soruldu
09:47 Balıkesir’de öğrenci servisi tırla çarpıştı 3’ü ağır 28 yaralı Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! 3'ü ağır 28 yaralı
09:45 Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı?
09:44 Mourinho Galatasaray’ın radarındaki yıldıza kancayı attı Mourinho Galatasaray'ın radarındaki yıldıza kancayı attı
09:38 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
09:28 Asgari ücret dolar bazında arttı mı Asgari ücret dolar bazında arttı mı?
09:22 Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda
09:17 Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2024 01:17:46. #1.11#
SON DAKİKA: Amasya'da Otobüste 9 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.