Amasya\'da Otobüste 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Amasya'da polisin arama yaptığı yolcu otobüsünün 4 metrekarelik yatak kısmından 9 kaçak göçmen çıktı. Otobüs sürücüsü ve muavini gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'dan yola çıkıp İstanbul yönüne seyahat etmekte olan bir yolcu otobüsü, Amasya merkez Taşova kavşağındaki polis uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün içinde ve bölmelerinde arama yapıldı. 4 metrekarelik şoför yatağı kısmında Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen bulundu. Polislerin su verdiği göçmenlerden 8'i Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Rahatsızlanan 1'i ise polis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da olay yerine gelerek operasyonu yönetti.

Kaçak göçmenlerin adli ve idari işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edileceği bildirildi.

Operasyonu değerlendiren Amasya Valisi Önder Bakan, "Düzensiz göç ile mücadele tüm güzergahları tutarak yapacağız. Amasya'nın yolları bu tür illegal taşımacılık için uygun değil. Çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - AMASYA