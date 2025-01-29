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Ambulanstaki tek sözü tüm Türkiye'yi ağlatmıştı..."Annemin parası yok" sözleriyle duygulandıran Efe ve kardeşlerine devlet el uzattı

Annelerinin dilenmeye giderken evde tek bıraktığı çocukların hikayesi Türkiye'yi derinden yaraladı

Küçük çocukları ölümden kurtaran itfaiye eri Muhammet Güngörmüş: "Hastaneye götürüleceğini öğrenince "Annemin parası yok" diyerek gözyaşlarına boğuldu"

-Muhtar: "Aileye düzenli olarak para ve gıda yardımı yapılıyordu"

ANTALYA - Antalya'da anneleri tarafından yalnız bırakıldıkları evde çıkan yangında ölümden dönen çocuklara devlet el uzattı. Annenin, dilencilik yaptığı ve çocukları sık sık evde yalnız bıraktığı, babanın ise cezaevinde olduğu öğrenilirken, mahalle muhtarı aileye düzenli olarak para ve gıda yardımı yapıldığını ifade etti. Bindirildiği ambulansta "Annemin parası yok" sözleriyle tüm Türkiye'yi derinden yaralayan Efe ve kardeşlerini kurtaran itfaiye görevlisi ise, o anları İHA'ya anlattı.

Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında evde yalnız bırakılan ve yoğun dumandan etkilenen Efe Onur Y.(8), Ece Eda Y.ve Bahadır T.adlarındaki üç çocuğun tedavisi, Antalya Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Olay sonrası, yangın sırasında mahsur kalan üç çocuğu etkilendikleri odadan çıkarıp kucağında taşıyan, teselli eden itfaiye eri Muhammet Güngörmüş ve Esentepe Mahalle Muhtarı Bekir Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"Zor şartlar altında büyüdüklerini düşünüyorum"

Olay sırasında çocukları dumandan etkilendikleri odadan çıkarıp kucağında taşıyan itfaiye eri Muhammet Güngörmüş, yaşananları şöyle anlattı: "İhbar bize 14.18 itibariyle geldi, içeride çocukların mahsur kaldığı bilgisi de verildi. Olay yerine geldiğimizde alevli bir görüntü yoktu ama yoğun duman vardı. İçeri girdiğimizde üç çocuğun aynı odada mahsur kaldığını gördük. Aşağı indirdiğimizde sağlık ekipleri bekliyordu. En büyük çocuk Efe (8), sağlık ekiplerine teslim edilirken çok korkmuş bir şekilde ağlıyordu. Onu teselli etmek için 6 yaşındaki kız kardeşini örnek göstererek korkmamasını söyledim. Çocuk, hastaneye götürüleceğini öğrenince 'Annemin parası yok' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Küçük olduğu için sağlık hizmetlerinin nasıl gerçekleşeceğini bilmediğinden dolayı böyle söylediğini düşünüyorum."

Güngörmüş, olay yerinde yapılan incelemelerde yangının sobadan kaynaklandığını belirterek, "Amirimiz çocukla konuştuğunda, 'Annemiz sobayı yaktı ve dışarı çıktı' dediğini duyduk. Biz de olay yerine girdiğimizde sobanın önünde yanmayı gördük" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından mahalle sakinleri, çocukların sürekli evde yalnız bırakıldığını iddia etmişti. Bir mahalle sakini açıklamalarında, "Bu çocukların annesi sürekli dilenmeye gidiyor, babası ise cezaevinde. Evde dört çocuk yaşıyor, yangın sırasında üçü içerideydi. Çocuklar yalnızdı. Bu çocukların devlet tarafından güvence altına alınmasını istiyoruz" ifadelerine yer vermişti.

"Aile sosyal yardım alıyordu"

Esentepe Mahalle Muhtarı Bekir Yılmaz, çocukların tedavilerinin sürdüğünü belirterek, ailenin halihazırda Kepez Kaymakamlığı ve belediye tarafından desteklenen bir aile olduğunu söyledi. Yılmaz, "Yangın bilgisi geldikten sonra çocukları hastanede ziyaret etmeye gittim, tedavileri sürüyor. Bu aile, zaten sosyal yardımlarla geçiniyordu. Kepez Kaymakamlığı'ndan düzenli nakdi yardım alıyorlardı, ayrıca Kepez Belediyesi Sosyal Hizmetler Şubesi de gıda yardımında bulunuyordu. Anne zaman zaman muhtarlığımıza gelerek ihtiyaçlarını dile getiriyordu. Süreci takip ediyoruz" dedi.

Tüm Türkiye'nin gözünden yaş getirdi

Sağlık ekipleri tarafından Efe ile kardeşleri Antalya Şehir Hastanesine götürüldü. Burada kontrol amaçlı tedavi altına alınan çocukların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, İhlas Haber Ajansı kameralarına yansıyan görüntülerde Efe'nin ambulanstaki sözleri izleyenlerin gözünden yaş getirdi.

Tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan aile ile görüşüp durumlarını ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığı hakkında bilgi aldı. Hastanede kontrolleri yapılan Efe ve kardeşleriyle bizzat Antalya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun ilgileniyor. Hastanede çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılanırken, polis ekipleri de ziyaret ederek onlara oyuncaklar verdi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar ve yardım kuruluşları aileye destek vermek için harekete geçti. Kepez Belediyesi ekipleri, bu sabah yangında zarar gören evi temizlemek ve eşya desteği sağlamak için eve geldi. Ancak, aile hastanede olduğu için şu an yardımlar geçici olarak durduruldu. Belediye yetkilileri, aile hastaneden döndüğünde ihtiyaçların belirlenerek yardımların devam edeceğini açıkladı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

Yangının sobadan kaynaklanan bir kazadan çıktığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Çocukların hastanedeki tedavilerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile hakkında yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor.