Amsterdam Schiphol Havalimanında Yolcu Uçağının Motoruna Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Amsterdam Schiphol Havalimanında Yolcu Uçağının Motoruna Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda, Danimarka'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının motoruna bir kişi kapıldı. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, olayın sonucunda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, yolcuların uçaktan çıkarıldığını ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Olaya tanık olan yolcular ve çalışanlarla iletişim halinde olunduğu ifade edildi.

30.05.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda, Danimarka'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının çalıştığı sırada motorun içine çektiği bir kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KALKIŞ İÇİN HAZIRLANAN UÇAKTA FECİ OLAY

Her gün binlerce yolcunun kullandığı Schiphol Havalimanı'ndafeci bir olaya sahne oldu. Hollanda Kraliyet Havayollarına ait KL1341 sefer sayılı yolcu uçağı kalkış yapmak için son hazırlıklarını tamamlıyordu. Ancak tam da o sırada kimliği açıklanmayan bir kişi uçağın çalışan motoruna kapılarak hayatını kaybetti.

"OLAYA TANIK OLANLARLA İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Havayolundan yapılan açıklamada, "Schiphol'de bir kişinin çalışır haldeki uçak motoruna kapılmasıyla ölümcül bir olay yaşandı. Söz konusu şahıs, maalesef hayatını kaybetti. Olaya tanık olan yolcular ve çalışanlarla iletişim halindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Polis, yolcuların uçaktan çıkarıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı. Hayatını kaybeden şahsın kimliği açıklanmazken, havalimanı çalışanı ya da yolcu olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

FECİ OLAYDA "İNTİHAR" İDDİASI

Uçak personeli ve yolcular, uçağın geri geri gittiği sırada olayın yaşandığını ifade etti. Öte yandan, Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesi, sorgulanan bir uçak personelinin, söz konusu kişinin uçağın motorunun içerisine atladığını iddia etti.


Kaynak: İHA

Schiphol Havalimanı, Danimarka, Amsterdam, Hollanda, Ulaşım, Havacılık, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amsterdam Schiphol Havalimanında Yolcu Uçağının Motoruna Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
12:04 Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL’ye dayandı Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 13:32:00. #1.11#
SON DAKİKA: Amsterdam Schiphol Havalimanında Yolcu Uçağının Motoruna Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement