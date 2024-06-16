Anadolu Otoyolu Düzce Geçişinde Zincirleme Kaza: 6 Kişi Yaralandı

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Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan F.D. idaresindeki 34 VP 2146 plakalı Peugeot marka otomobil fren yapınca, aynı istikamette giden 6 araç da birbirine girdi. Kaza sebebiyle Ankara istikametinde trafik dururken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler yolun trafiğe açılması için çalışma başlatırken, yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yaklaşık 30 dakika tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE