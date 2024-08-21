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Anadolu Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi

DÜZCE– Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bir sürücü hurdaya dönen aracını terk etmeyerek çekiciye araç içinde yüklendi.

Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan bir aracın lastiği patlayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araca aynı istikamete giden 5 araç daha çarparak kazaya karıştı.

Otoyolun adeta savaş alanına döndüğü kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda çekici ve polis ekibi sevk edildi. Çekiciler araçları yoldan tek tek çekerken bir araç sürücüsü aracında çekiciye çekildi.

Kaza sonucu Ankara istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar yoldan çekilmesiyle yol tamamen trafiğe açıldı.