Anjiyo olan Mahir Polat tekrar cezaevine gönderildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan terör soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat geçtiğimiz günlerde cezaevinde rahatsızlanarak Küçükçekmece'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TABURCU EDİLDİ

Hastaneye jandarma ve polis ekipleri tarafından ambulansla getirilen Polat'a burada doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yüksek tansiyon nedeniyle müşahede altında tutulan Mahir Polat dün anjiyo oldu. Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın öğlen saatlerinde taburcu edildiğini ve cezaevine gönderildiğini sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

ÖZEL: SAĞLIĞI CEZAEVİ KOŞULLARINI KALDIRMIYOR

Mahir Polat ile ilgili gazetecilerin kendisine yönelttiği soruyu yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mahir Polat'ın sağlık durumu iyiye gidiyor ancak Mahir Polat'ın sağlık durumu cezaevi koşullarını kaldırmıyor" dedi.

4 YILDA 3 KERE ANJİYO OLMUŞTU

Son 4 yılda 3 kez anjiyo olan ve 6 stent takılan Polat, emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarını şu ifadelerle anlatmıştı: "Son olarak iki hafta önce anjiyo oldum ve toplam 6 stentim bulunmaktadır. Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur. İki hafta sonrası içinde buna ilişkin yeni bir anjiyo planlanmıştı. Hali hazırda tedavim devam etmekte olup kullanmakta olduğum ilaçlar mevcuttur. Yine tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur."