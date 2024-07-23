Ankara'da inşaatın 6'ncı katından düşen stajyer öğrenci hayatını kaybetti

3.Sayfa

Ankara'da inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşen stajyer öğrenci hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, Çubuk ilçesi Kurbantepe Caddesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatta stajyer olarak çalışan meslek lisesi öğrencisi A.K. (15), inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA