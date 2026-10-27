Mamak'ta 15 yaşındaki çocuğun parkta ateş açtığı olayda kan davası şüphesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mamak'ta 15 yaşındaki çocuğun parkta ateş açtığı olayda kan davası şüphesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Mamak\'ta 15 yaşındaki çocuğun parkta ateş açtığı olayda kan davası şüphesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mamak\'ta 15 yaşındaki çocuğun parkta ateş açtığı olayda kan davası şüphesi
Haber Videosu

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir parkta 15 yaşındaki A.A.Y., telefonda tartıştığı 14 yaşındaki Arda Olgan'a ve yanındaki arkadaşına 8 el ateş etti. 6 kurşunla yaşamını yitiren Olgan'ın babasının, 11 yıl önce şüphelinin ailesinden birini öldürdüğü için cezaevinde olduğu öne sürüldü. Bacağından yaralanan H.Y.'nin sağlık durumu iyi; olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Ankara'da 14 yaşındaki akranını silahla öldüren çocuğun, cinayeti iki aile arasındaki kan davası nedeniyle işlediği iddia edildi.

TELEFONDA TARTIŞTILAR, PARKTA BULUŞTULAR

Olay, dün akşamüstü 16.00 sıralarında Mamak'ın Plevne Caddesi'nde yer alan bir parkta meydana geldi. İddialara göre, 14 yaşındaki Arda Olgan ile arasında husumet bulunan 15 yaşındaki A.A.Y., telefonda tartıştıktan bir süre sonra parkta buluştu. İki çocuk arasında parkta da devam eden tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. A.A.Y. yanında getirdiği tabancayla Olgan'a ve yanındaki 14 yaşındaki arkadaşı H.Y.'ye 8 el ateş etti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 6 kurşun isabet ettiği ve hayatını kaybettiği belirlenen Olgan'ın cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayın ardından bölgeden ayrılan saldırgan çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, bacağından yaralanan H.Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

11 YIL ÖNCEKİ CİNAYET İDDİASI

Cinayetin iki aile arasındaki kan davasından kaynaklandığı ileri sürüldü. İddialar arasında, Olgan'ın babasının 11 yıl önce katil zanlısı çocuğun ailesinden birini öldürdüğü için cezaevinde olduğu yer aldı.

CİNAYETİ İŞLEYEN ÇOCUK GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN KOŞARAK GEÇTİ

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Turan Emir İnce: "O sırada dükkanın önündeydim. Parkta çocuklar vardı. Yaşları 14 ila 15 arasındaydı. 8 el silah sesi duydum. Mahalleli seslerin duyulduğu yere gitmeye başladı. Çocukların kaçtığını gördüm. Cinayeti işleyen çocuk gözümün önünden koşarak geçti. Elinde silah vardı. Parka gittiğimde vurulan çocuğun yerde yattığını gördüm. Anlattıklarına göre, karnından 2, sırtından da 4 defa vurmuş. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Çocuğun ailesi de olay yerindeydi. Olayın kan davası nedeniyle olduğu söyleniyor. Ölen çocuğunun babasının bu yüzden dolayı cezaevindeymiş. Olaya karışan çocukların ikisi de öğrenciymiş. Ekipler uzun süre olay yerinden incelemelerde bulundu" dedi.

Görgü tanıklarından Zübeyir Çelik ise, "Saldırgan çocuk kaçtıktan sonra yakalanmış. 7-8 el silah sesi duyduk. Ekipler olay yerinde kimseye yaklaştırmadı. Çok karışık bir durum vardı. Ölen de öldüren de gençmiş. Yaralanan çocuk da tanıdığımız birisiydi. Akrabamız sayılırdı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
3. SayfaAnkaraGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
Ne vize ne pasaport gerekiyor Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
10 santimlik kazı hayatını değiştirdi Toprağın altından servet çıktı 10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı
Kadının başına silah dayadı Polis gözünün yaşına bakmadı Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı
Kazakistanlı Aisulu’nun çatıdaki son karesini ev arkadaşı çekmiş: Uyarısına ’Burada oturacağım, sen uyu’ yanıtı Kazakistanlı Aisulu'nun çatıdaki son karesini ev arkadaşı çekmiş: Uyarısına 'Burada oturacağım, sen uyu' yanıtı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı 10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
Fenerbahçe’de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
13:31
İsrail’de sandıklar kuruldu İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası
13:29
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı Yamal’dan kadın hayranına şaşırtan yanıt
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt
13:22
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
13:13
Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
13:01
Fenerbahçe’de ıslıklanıyordu Yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
12:58
Seçim öncesi Trump’ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
11:23
Fenerbahçe’de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
11:00
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 13:53:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Mamak'ta 15 yaşındaki çocuğun parkta ateş açtığı olayda kan davası şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei