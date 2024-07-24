Ankara'da Silah Zoruyla Kaçırılan Şahsa Boş Senet İmzalatan Yağmacılar Polisten Kaçamadı - Son Dakika
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Ankara'da Silah Zoruyla Kaçırılan Şahsa Boş Senet İmzalatan Yağmacılar Polisten Kaçamadı

Ankara'da yaşanan olayda, bir şahıs silah zoruyla kaçırılarak darp edildi ve boş senet imzalatıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise silahlar ve senetler ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

24.07.2024 11:04
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Ankara'da silah zoruyla kaçırdıkları şahsa boş senet imzalatan yağmacılar polisten kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 22 Haziran'da meydana gelen olayda; S.S. isimli şahsın maruz kaldığı yağma (zorla senet imzalatma)-kasten yaralama-kişiyi hürriyetinden yoksun kılma-hakaret olayı ile ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada; S.S.'nin şüpheli A.Ş. ile birlikte maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı, şüpheli A.Ş.'nin kazada meydana gelen zararın parasını talep ettiği ve S.S.'nin kazada kusurunun olmadığını beyan ederek para vermemesi üzerine şüpheli şahısların 2 ayrı araç ile S.S.'nin içerisinde bulunduğu aracı takip ettiği, S.S.'nin Forum Ankara Alışveriş Merkezi otoparkına geldiğinde kollarından tutarak zorla başka bir araca bindirildiği, Keçiören Hayat Kolejinin önünde bulunan boş araziye götürülüp darp edilen S.S.'ye silah zoru ile senet imzalatıldığı, şahısların 10 kişi oldukları ve isimlerinin A.Ş., Y.A., B,Ç., E.K., Ö.B., M.M., S.E., P.Y., C.K. ve T.Y. olduğu tespit edildi.

Emniyet güçleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 9 Temmuz 2024 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında şüpheli şahıslara ait 5 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araç üzerinde arama yapılırken, 10 şüpheli şahsın tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda S.S.'nin imzası olan isim ve miktar kısmı boş 2 adet senet, zorla senet imzalatıldığı sırada kullanılan 2 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet farklı ebatlarda fişek ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından 10 Temmuz günü adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan Y.A., B.Ç., M.M., S.E., C.K. ve T.Y. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.Ş., E.K., Ö.B. ve P.Y. yol kesmek sureti ile silahlı birden fazla kişi ile yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Silah Zoruyla Kaçırılan Şahsa Boş Senet İmzalatan Yağmacılar Polisten Kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Silah Zoruyla Kaçırılan Şahsa Boş Senet İmzalatan Yağmacılar Polisten Kaçamadı - Son Dakika
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