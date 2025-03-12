Ankara'da Silahlı Gasp: Araç Sahibinin Hayati Tehlikesi Var - Son Dakika
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Ankara'da Silahlı Gasp: Araç Sahibinin Hayati Tehlikesi Var

Ankara\'da Silahlı Gasp: Araç Sahibinin Hayati Tehlikesi Var

Ankara'da aracını satmak isteyen bir esnaf, alıcı görünen kişilerce silahla gasp edildi. Ağır yaralı.

12.03.2025 17:25
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Ankara'da müşteri görünümündeki kişiler, tuzağa düşürdükleri araç sahibini silahla gasp etti. Saldırganların elinden kurtulmak için hareket halindeki araçtan atlayarak ağır yaralanan adamın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, 7 Mart günü Akyurt ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, esnaf Vedat Ülger (54), eşi Hayrunnisa Ülger'e (51) ait 3 milyon lira değerdeki 2024 model otomobili internet üzerinden satışa koydu. Kendisini İstanbul'dan arayan kişilerle satış için anlaşan Ülger, alıcıları devir işlemleri için Ankara'ya davet etti. Birkaç gün sonra uçakla Ankara'ya geldiklerini söyleyen Yücel Ş., Feyzanur Ş. ve Muhammet C., satış işlemlerinin yapılacağı oto galeri sitesine uzak olduklarını ve gelemeyeceklerini belirterek Ülger'i yanlarına çağırdı. Durumdan şüphelenen Ülger, alıcıların taksi ile oto galeri sitesine gelmesini sağladı. Bir araya geldiği alıcıların test sürüşü istediğini reddetmeyen Ülger, Yücel Ş. ve Muhammet C. ile birlikte otomobiline binerek bölgeden ayrıldı. Kalabalıktan uzak bir noktaya getirdikleri Ülger'in başına silah dayayan Muhammet C. ve Yücel Ş., Ülger'i alıkoyarak aracı çalmaya çalıştı. Saldırganlarla bir süre arbede yaşayan Ülger, kendisini kurtarmak için hareket halindeki araçtan atladı. Ağır yaralanan Ülger, kendisi ile birlikte galeri sitesine gelen eşini arayarak gasp edildiğini ve yanındaki Feyzanur Ş.'nin kaçmasına engel olması gerektiğini söyledi. Aracı ıssız bir yerde bırakarak terk eden Muhammet C. ve Yücel Ş. ile beraberindeki Feyzanur Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ambulansla hastaneye nakledilen ve beyin kanaması geçiren Vedat Ülger'in ise vücudunun farklı yerlerinde kırıklar olduğu, entübe edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan saldırganların İstanbul'dan uçakla gelmedikleri, kendilerine ait otomobille Düzce'den hareket ettikleri iddia edildi.

"Geldiklerinde ilk söyledikleri aracı dışarı muayene ettirmek istedikleriydi"

Olayla ilgili konuşan Ülger'in eşi Hayrunnisa Ülger, "Eşim birkaç gün önce aracı satışa koymuştu. Aracı almak isteyen kişiler İstanbul'da yaşadıklarını ve uçakla geleceklerini söyledi. Kendileriyle Ankara'daki galericiler sitesinde buluşmaya karar verdik. Satış işlemleri orada yapılacaktı. Geldiklerinde bize Çubuk ilçesinde olduklarını ve yanlarına gelmemizi söylediler. Eşim durumdan kuşkulandı ve bir taksiciyi yanlarına gönderdi. Geldiklerinde ilk söyledikleri aracı dışarı muayene ettirmek istedikleriydi. Eşim de bulunduğumuz yerde bir çok muayene istasyonun olduğunu ve onlardan birisini seçmelerini istedi. Bunun üzerine test sürüşü yapmak istediler. İki erkek bir kadın gelmişlerdi. Yanlarındaki kadını benim yanıma bıraktılar ve araca binerek eşimle birlikte siteden çıktılar" dedi.

"Saldırganlar eşime silah doğrultmuş"

Eşinin saldırganlara direndiğini söyleyen Ülger, "Aradan belli bir süre geçtikten sonra eşim aradı. 'Beni darp ettiler, arabayı da götürdüler. Tabanca çektiler, hiç iyi değilim. Yanındaki kadına dikkat et' dedi. Yanımızdaki kadını tuttuk ve kaçmasına engel olduk. Daha sonra eşimi aradım, ne olduğunu sordum. Saldırganlar eşime silah dayamış ve 'Dua et karının yanında yapmadık. Bu aracı bize vereceksin' demişler. Kocam da ellerindeki tabancayı alarak camdan dışarıya atmış. Aracı kullanan saldırgan hızlanmaya başlayınca eşim de kendisini dışarıya atmış" diye konuştu.

"Eşim acı çekerken onlar rahatça gezebiliyor"

Kocasının sağlık durumunun kötü olduğunu belirten Ülger, "O kişiler arabayı alıp gitmiş. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gitmiş. Tabancayı da bulmuşlar. Eşimi de ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Beyin kanaması geçirmiş. Sağlık durumu şu anda çok kötü durumda. Saldırganlar bizim aracımızla kendi otomobillerin olduğu yere gitmiş. Onlar da polisi arayıp eşimden şikayetçi olmuş. Silahın eşime ait olduğunu iddia etmiş. Eşimin bugüne kadar silahla hiç işi olmadı. Hep ticaretle ilgilendi. Şu anda canıyla savaş veriyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. İki ameliyat geçirdi. Olayı gerçekleştirenler sadece bir gün tutuklu kalmış. Eşim acı çekerken onlar rahatça gezebiliyor. Adaletimize güveniyorum, gerekeni yapacaktır" şeklinde konuştu.

"Düzce'den kendi araçlarıyla gelmişler"

Saldırganların araca zorla sahip olmayı amaçladıklarını dile getiren Ülger, "Bize İstanbul'dan geldiklerini söylediler ama Düzce'den kendi araçlarıyla gelmişler. Amaçları eşimi rehin alıp arabayı zorla kendi üzerlerine almaktı. Eşim can çekişiyor. Doktorlar her türlü duruma hazır olmamızı söylüyor. Aracımızın değeri 3 milyon liraydı. Alıcı bulduk sandık. Eşim de satmaktan yanaydı zaten. Hiç böyle durumlarla işi olmazdı" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Akyurt, ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Silahlı Gasp: Araç Sahibinin Hayati Tehlikesi Var - Son Dakika

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