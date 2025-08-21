Ankara'da trafikte 'yol verme' kavgasında aracı yumrukladı; o anlar kamerada - Son Dakika
Ankara'da trafikte 'yol verme' kavgasında aracı yumrukladı; o anlar kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
Ankara\'da trafikte \'yol verme\' kavgasında aracı yumrukladı; o anlar kamerada
21.08.2025 22:58
Ankara\'da trafikte \'yol verme\' kavgasında aracı yumrukladı; o anlar kamerada
Ankara'da yol verme tartışması büyüyerek şiddete dönüştü. Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'nde bir taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma sonucu taksi şoförü, otomobilin önünü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Tunus Caddesi üzerinde ilerleyen bir taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Ankara'da trafikte 'yol verme' kavgasında aracı yumrukladı; o anlar kamerada

ÖNÜNÜ KESTİ, KÜFÜRLER SAVURDU, AYNASINI PARÇALADI

İddiaya göre, seyir halinde bir süre devam eden tartışmanın ardından taksi şoförü otomobilin önünü kesti. Aracından inen taksi sürücüsü, küfür ve tehditler savurup, otomobilin aynasına tekme ve yumruk attı. Ardından ise aracın kapısını açmaya çalıştı.

Ankara'da trafikte 'yol verme' kavgasında aracı yumrukladı; o anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

O anlar otomobilde bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Taksi sürücüsü çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da trafikte 'yol verme' kavgasında aracı yumrukladı; o anlar kamerada - Son Dakika

SON DAKİKA: Ankara'da trafikte 'yol verme' kavgasında aracı yumrukladı; o anlar kamerada - Son Dakika
