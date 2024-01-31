Etimesgut\'ta yapılan operasyonda 630 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 630 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.
Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekibinin Eryaman bölgesinde bir şahsın çoğunlukla yabancı uyruklu şahıslara uyuşturucu madde sattığı yönünde istihbarat aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yapan kişinin F.Y. isimli şahıs olduğu, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan şahsın ikameti ve çevresinde çoğunlukla yabancı uyruklu şahıslarla olmak üzere uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. F.Y., uyuşturucu madde ticaretini gerçekleştirdiği esnada polis ekiplerince suçüstü yapılarak yakalandı. Polis ekiplerince şahsın ikametinde ve H.A. isimli şahsın aracında yapılan aramalarda toplamda 630 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas teraziyle suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 205 Türk Lirası ile 204 dolar para ele geçirildi. F.Y. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece F.Y isimli şahıs tutuklandı. - ANKARA
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen Pişkin, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Eskişehir" tartışmasında kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt vererek, "Ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. "Birisi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor. Ben kavga etmeyeceğim. 'Saray geçmişte birlikte olduklarımızı karşımıza çıkarıyor' derken Eskişehir'de İYİ Parti'den seçilip, AK Parti'ye geçen irade hırsızına laf ediyorum." dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK maçında taraftarların protesto ettiği yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıktı. Tarafatrlara uyarıda bulunan Özbek, "Kerem Aktürkoğlu bizim kaptanımız. Bu tür hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek şeyler yapmamalı taraftarlarımız, rica ediyorum. Kerem bizim geleceğimiz, çok önemli oyuncularımızdan birisi" dedi.
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan görülen davada karar çıktı. Sanıklardan biri 1 yıl 6 ay, diğeri 2 yıl 6 ay hapis cezası alırken, Oktar ile örgüt yöneticisi 12 sanık aynı suçu örgüt kapsamında işledikleri gerekçesiyle 4'er yıl hapisle cezalandırıldı.
Ankara'da aile içi şiddet konusuyla ilgili polis merkezine götürülen bir kadın seyir halindeki polis aracından atladı. Kendini yola atan kadına başka bir araç çarptı. Hayatını kaybeden kadınla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 4 aydır kan gölüne çevirdiği Gazze Şeridi'nin geleceğiyle ilgili 4 aşamalı bir yol haritası taslağı hazırladığı ve bunu ABD ile paylaştığı öğrenildi. Taslak metinde Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in katılımıyla kurulacak bir Arap koalisyonu ile işbirliği içinde Gazze Şeridi'nde Fetih ve Hamas'ın yer almadığı yeni bir Filistin yönetiminin oluşturulması gibi detaylar da yer alıyor.
Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı.
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