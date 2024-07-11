Ankara'nın Haymana ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza

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Ankara'nın Haymana ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Balıkesir istikametine seyir halinde olan 34 JC 7761 plakalı kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 06 SAE 67 plakalı kamyon ve Rojhad K. idaresindeki 06 CID 576 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, 06 CID 576 plakalı kamyon sürücüsü Rojhad K. hafif şekilde yaralanırken, Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer 2 kamyon şoförü ise Ankara'ya sevk edildi. Ankara'ya sevk edilen 2 şoförün durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANKARA