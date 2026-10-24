Ankara Polatlı\'da refüje çarpıp takla atan otomobil yandı, araçtaki kişi yanarak öldü

Ankara'da kontrolden çıkıp refüje çarpmasının ardından takla atan otomobilde yangın çıktı. Araç içinde mahsur kalan bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 05.00 sıralarında Polatlı ilçesi Ankara - Eskişehir Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı ve yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araç ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken içindeki bir kişinin yanarak vefat ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.