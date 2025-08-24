İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti
24.08.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da darbettiği 10 yaşındaki kızı E.H.Y.'yi sokakta bıçakla kovalayınca gözaltına alınan Ayşegül Y., adliyeye sevk edildi. E.H.Y.'nin, kendilerini 9 yıl önce terk eden babasının fotoğrafını tabletinin ekranına koyduğu, annesinin de bunu görünce tartıştıkları öğrenildi. Öte yandan anne Ayşegül Y.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde evde fenalık geçiren Ayşegül Y., tartıştığı kızı E.H.Y.'ye mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla saldırdı. Kaçarak, sokağa çıkan E.H.Y. çevredekilerden yardım istedi. Kızın yardımına koşanlar, anneyi de sakinleştirmeye çalıştı.

KÜÇÜK KIZI ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Anne tehditlerini sürdürünce bu kez bir kişi, motosiklete bindirdiği kızı, uzaklaştırmak istedi. Bu sırada Ayşegül Y., saçından yakaladığı E.H.Y.'yi çekip, motosikletten düşürmeye çalıştı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk, motosikletle uzaklaştırıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

9 YIL ÖNCE TERK ETMİŞ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayşegül Y.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ayşegül Y.'nin, 9 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı kızının babası Sabri B. tarafından terk edildiği öğrenildi. E.H.Y.'nin, tabletinin ekranına babasının fotoğrafını koyduğu, Ayşegül Y.'nin de fotoğrafı görünce tartıştıkları ortaya çıktı. Sorguya alınan Ayşegül Y., ifadesinde, "Kızım sokakta oynuyordu. Yanında yabancı kişileri görünce sokağa çıktım. Kızımı, eski sevgilimin akrabaları kaçıracak zannettim. Kızıma değil, onlara saldırdım" dedi.

İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

"HANGİ ANNE ÇOCUĞUNA ZARAR VERİR?"

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için adli tıp birimine götürülen Ayşegül Y., gazetecilere, "Hangi anne çocuğuna zarar verir" diye konuştu. Ayşegül Y., kontrolün ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Kendilerini 9 yıl önce terk eden babasının fotoğrafını tabletinin ekranına koyduğu için darbettiği kızı E.H.Y.'yi, sokakta bıçakla kovalayan Ayşegül Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Yüreğir, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Pastanede dehşet: Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti Pastanede dehşet: Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Mehmet Yılmaz Ak’tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız Mehmet Yılmaz Ak'tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız
Silahlı saldırı sonrası Çakal’dan ilk açıklama: Sağlığım yerinde Silahlı saldırı sonrası Çakal'dan ilk açıklama: Sağlığım yerinde
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 13 gözaltı Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü, 13 gözaltı
Define bulmak için defalarca kazılan mezarlık mahalleliyi isyan ettirdi Define bulmak için defalarca kazılan mezarlık mahalleliyi isyan ettirdi
Gelin arabasından bahşiş alabilmek için kaputa atladı Gelin arabasından bahşiş alabilmek için kaputa atladı
Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker’in avukatı üstlendi Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlendi
Kerem Bürsin hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı Kerem Bürsin hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı
Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz
Marketlerde yeni dönem Ürünlerde “krema“ kelimesi kullanılamayacak Marketlerde yeni dönem! Ürünlerde "krema" kelimesi kullanılamayacak

14:36
MKE’nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında Suçlama hayli vahim
MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Suçlama hayli vahim
13:24
Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine vergi denetimi 3,6 milyar TL tespit edildi
Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine vergi denetimi! 3,6 milyar TL tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2025 16:35:23. #7.13#
SON DAKİKA: İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.