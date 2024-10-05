8 aylık bebek, sorumsuz anne yüzünden yaşamını yitirdi - Son Dakika
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8 aylık bebek, sorumsuz anne yüzünden yaşamını yitirdi

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23 yaşındaki Olivia Miller isimli bir anne, 20 dakika boyunca telefonla görüşmesi yaptıktan sonra geri döndü ve şok edici bir manzarayla karşılaştı. 8 aylık oğlunun cansız bedenini, küvette bulan anne, oğlunu hayata döndürmeye çalıştı ama başarılı olamadı.

05.10.2024 17:08
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki Olivia Miller isimli bir anne, 8 aylık oğlunun ölümü nedeniyle tutuklandı. Olivia Miller, polislere çamaşır değiştirirken Asher'ı sadece beş dakika yalnız bıraktığını ancak geri döndüğünde küvette cansız bedenini bulduğunu söyledi.

23 yaşındaki Olivia Miller, sekiz aylık oğlu Asher Johnson'ın ölümüyle ilgili olarak taksirle adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Baş adli tabibin yaptığı otopsi, boğulmayı resmi ölüm nedeni olarak belirledi. Olaya ilişkin mobil kayıtlarda Miller'in telefonun 21 dakika boyunca aktif bir şekilde kullandığı tespit edildi.

8 aylık bebek, sorumsuz anne yüzünden yaşamını yitirdi

22 Kasım 2023'te Miller, oğlunu bir küvete koyduğunu ve oturduğunu iddia etti. Küvet birkaç santim akan suyla doluydu. O sırada, bitişikteki çamaşır odasının olduğu başka bir odaya gitti. Yaklaşık beş dakika sonra geri döndüğünde oğlunun yüzüstü suda yüzdüğünü gördü; burnu ve ağzı suyun altındaydı. Annesi, ilk müdahale ekipleri gelene kadar oğlunu hayata döndürmeye çalıştığını iddia etti. Soruşturmacılar Miller'ın cep telefonunu ele geçirdiklerinde ortaya bambaşka bir hikaye çıktı. Soruşturmacılara göre Miller'ın Dell telefon aktivitesi, öğleden sonra 3.17'den 15.38'de 911'i aramasına kadar telefonunu çeşitli zamanlarda kullandığını gösteriyor. Polis, söz konusu sürede yalnızca 18 saniyelik bir ara verildiğini söyledi. Kayıtlarda, Miller'ın çocuğun boğulduğunu söylemek için çocuğun babasının annesini iki kez aradığı ve bu iki dakika içinde kadının 911'i aradığı ortaya çıktı. Kent Cezaevi'nde tutulan Miller'ın cezasının kasım ayı başında açıklanması bekleniyor. Avukatı Frank Stanley, WZZM'ye yaptığı açıklamada , müvekkilinin 'çocuğunun ölümünden dolayı duygusal olarak çok acı çektiğini' söyledi.

8 aylık bebek, sorumsuz anne yüzünden yaşamını yitirdi

20 Dakika, 3-sayfa, Gündem, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 aylık bebek, sorumsuz anne yüzünden yaşamını yitirdi - Son Dakika

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