Babasının annesini öldürdüğü 15 yaşındaki çocuğun 112'yle konuşması dava dosyasında - Son Dakika
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Babasının annesini öldürdüğü 15 yaşındaki çocuğun 112'yle konuşması dava dosyasında

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Antalya'da babasının annesini silahla öldürdüğü 15 yaşındaki çocuğun 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı konuşma kaydı dava dosyasına girdi. Çocuğun, "Annem evde ölmüş. Kanlar içinde yatıyor yerde. Ağzını, dişlerini kırmışlar" şeklinde kullandığı ifadeler kayıtlarda yer aldı.

09.04.2025 10:47
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'nde er alan Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın (52) 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları (48), 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, eşine tabancayla ateş edip kaçtı. Bu sırada odasında uyurken, silah seslerine uyanan çiftin kızları İ.T. (15), kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

SABAH ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları ile İ.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Fadim Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

CANİ EŞ TUTUKLANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İ.'nin aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Temirhanoğulları ve Fikret İ.'yi saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. Şüphelilerden Savaş Temirhanoğulları tutuklandı, kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret İ. serbest bırakıldı.

112 KAYITLARI DAVA DOSYASINDA

Olayla ilgili Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan Savaş Temirhanoğulları ve Fikret İ.'nin yargılaması devam ediyor. Olay günü sanığın kızı İ.T.'nin 112 ile yaptığı telefon görüşmelerinin çözümlenmesi ve rapor haline getirilmesi yönünde mahkeme heyetinin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, emniyet ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmeler yer aldı.

"ANNEM EVDE ÖLMÜŞ"

Sabah uyandığında annesini yerde kanlar içinde gördüğünü söyleyen İ.T.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi ile arasında geçen konuşma kayıtlara, şöyle yansıdı:

İ.T: Şey ağabey daha demin aradım, 112'yi aradım olmadı. Annem evde ölmüş. Sabah gördüm kanlar içinde yatıyor yerde.

112: Yaralama var demişsiniz daha önceden. Doğru mudur? Hurma Mahallesi'nde.

İ.T: Evet. Ulaşamadığım için tekrar aradım. Lütfen çabuk gelin. Dişleri falan kırılmış.

112: Hemen ben görüştüreceğim seni. Kapatma olur mu? Hatta kal. Kapatma. Kapatma telefonu.

İ.T: Anne! Anne! Bıçaklanmış.

112: Şu an bağlıyorum seni, kapatma tamam mı?

İ.T: Merhaba, annem gece yaralanmış, bıçaklanmış galiba. Ben şu an sabah kalktığımda gördüm. Lütfen hemen bir ambulans ve polis yollar mısınız?

112: Nefes alıyor mu?

İ.T: Hayır, anlayamıyorum. Almıyor galiba. Düz yatıyor. Ay, aa şey, ağzını dişlerini kırmışlar.

112: Elini burnuna koy ya da hava geliyor mu?

İ.T: Evet, çok az. Şey kurşun galiba şu an görüyorum da bazı izler var.

112: Tamam sen evde tek başına mısın?

İ.T: Evet halamı çağırdım şimdi abla.

Babasının annesini öldürdüğü 15 yaşındaki çocuğun 112\'yle konuşması dava dosyasında
Kaynak: DHA

3-sayfa, Antalya, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babasının annesini öldürdüğü 15 yaşındaki çocuğun 112'yle konuşması dava dosyasında - Son Dakika

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