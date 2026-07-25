Antakya\'da Konteyner Kent\'te Yangın Kontrol Altında

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Bursa Kütahya Konteyner Kent'te çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesindeki Bursa Kütahya Konteyner Kent'te meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.