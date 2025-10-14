Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 6 Gözaltı

14.10.2025 09:28
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, gözaltına alınan kişilerin sorgusu sürüyor. Detaylar henüz netleşmiş değil.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında bu sabah 7'nci dalga operasyon bu sabah düzenlendi.

MUHİTTİN BÖCEK'İN KUZENİ DAHİL 6 GÖZALTI

Operasyonda, Muhittin Böcek'in kuzeni Emin B., eski Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Ç., oğlu Serkan Ç., belediye özel kalem çalışanı Melek K., mimar Özlem Yıldız K., şehir plancısı mali müşavir Mehmet Ali C. gözaltına alındı.

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Ç. (soldan 2.), oğlu Serkan Ç. (ortada) ve belediye özel kalem çalışanı Melek K. (sağda - pembeli)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERASYONU

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma sürüyor.

Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

"195 MİLYON LİRA RÜŞVET" İDDİASI

Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosuna ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen iki kuyumcu işlemesine kayyum atanmıştı.

MUHİTTİN BÖCEK'İN OĞLU DA TUTUKLANMIŞTI

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

ESKİ GELİNİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Kanal V televizyonunun sahibi Mehmet Okan Kaya, Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İsmail Erdoğmuş ve satış elemanı Levent Şapçıoğlu tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Zeynep K.'nın de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle salıverilmişti. Pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlılardan Hesapçıoğlu, Sarıhan ve Erdoğmuş 27 Eylül'de serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA

