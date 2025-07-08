Antalya'da Aslan Saldırısı: Zeus Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Aslan Saldırısı: Zeus Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Aslan Saldırısı: Zeus Hayatını Kaybetti
08.07.2025 16:06
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'Zeus' isimli aslan, kafesinden kaçıp çiftçiye saldırdı; aslan vuruldu, sahibi üzüntüyle açıkladı.

Antalya'da hayvan parkında kafesinden kaçarak saldırdığı çiftçinin yaralanmasına neden olan 'Zeus' isimli erkek aslanın sahibi Yaşar Kaplan olayla ilgili "İnsanlara saldırmazdı, sosyal bir hayvandı. Yaralanan kişiye de çok üzüldük" dedi.

Olay, 5 Temmuz gecesi Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 'Zeus' isimli 4 yaşındaki erkek aslan, Ankara'daki hayvan parkının ruhsatının iptal edilmesinden dolayı 9 ay önce Antalya'ya götürüldü. İşletme sahipleri Yaşar Kaplan ile Ahmet Zeki'nin Manavgat'ta açtıkları hayvan parkındaki kafesinden kaçan Zeus, yakınlarda yer alan bir bahçeye girdi. O esnada bahçede uyuyan çiftçi Süleyman Kır, aslanın saldırısına uğradı. Yaralanan çiftçi hastanede tedavi altına alınırken, avcılar tarafından vurulduğu ileri sürülen Zeus ise hayatını kaybetti.

"Anlam veremedik yaptığına"

Parktan kaçan aslanın sahibi Yaşar Kaplan olayla ilgili, "Buradaki 'Aslanpark'ın sahibiydim. Zeus'un annesini ve babasını yurt dışından getirmiştik. Kendisi de burada doğmuştu. Üç kardeşti. Normalde çok sakin bir hayvandı. Buradaki ruhsatımız iptal olunca Antalya'da hayvanat bahçesi açtık. Zeus da oradaydı. Oraya gidince strese girdi sanırım. Anlam veremedik yaptığına. Kaçmış olduğuna inanamadık. Yaralanan kişiye çok üzüldük. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zeus'un böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorduk. Normalde insanlara saldırmazdı. Sosyal bir hayvandı. Saldırdığı kişide iyi ki battaniye varmış. Kendisi de güçlü birisiymiş ki kurtulmuş. Zeus'un öldürülmesine de çok üzüldüm. Sanki çocuğum öldürülmüş gibi hissettim. Saldırıya uğrayan kişinin oğluyla da görüştük. Taziyelerimizi ilettik. Zeus Ankara'dayken beraber oynuyorduk sürekli, hep bir aradaydık. Olanlara önce inanamadık. Bu olaylar keşke yaşanmasaydı" dedi.

Kaplan, işlettiği restoranın giriş kapısında yer alan aslan heykelinin üzerine 'Zeus' yazdıracağını belirterek, öldürülen hayvanının hatırasını yaşatacağını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Aslan Saldırısı: Zeus Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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