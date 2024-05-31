Antalya'da kamyonetin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da kamyonetin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Antalya\'da kamyonetin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, arızalanan motosikleti yolun kenarına çekmeye çalışan baba ve oğluna, kamyonet çarptı. Kazada baba hayatını kaybederken, oğul yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı oğlu hastaneye kaldırdı. Kamyonet sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

31.05.2024 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yoldan geçen kamyonetin, arızalanan motoru kenara çekmeye çalışan baba ve oğluna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba yaşamını yitirdi, oğlu ise yaralandı.

Kaza, dün saat 17.15 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 2 No'lu giriş kapısı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde 15 PF 590 plakalı motosikletin arızalanması sonucu, motosikleti yolun kenarına çekmeye çalışan Serdar Ersoy ve oğlu Mesut Ersoy'a, aynı istikamette seyir halinde bulunan Ş.G. kontrolündeki 07 BCE 603 plakalı kamyonet çarptı.

Çarpma sonrasında baba Serdar Ersoy ve oğul Mesut Ersoy'un metrelerce savrulduğu kazada Serdar Ersoy olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mesut Ersoy ise 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Serdar Ersoy'un cesedi savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Mesut Ersoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kazaya karışan kamyonet sürücüsü Ş.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Döşemealtı, Antalya, trafik, Baba, Adli Tıp, Acil Durum, Ölüm, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da kamyonetin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:06:48. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da kamyonetin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement