25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi

Haberin Videosunu İzleyin
25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi
31.08.2025 23:08  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi
Haber Videosu

Antalya'nın Serik ilçesinde 25 yaşındaki Cüneyt Akkanat, arkadaşlarıyla girdiği Köprüçay Irmağı'nda boğularak hayatını kaybetti. Son anları cep telefonu kamerasına yansıyan gencin cansız bedeni, zabıta memuru tarafından sudan çıkarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 arkadaşı ile birlikte Köprüçay Irmağı'na giren genç, arkadaşlarının ve piknikçilerin gözü önünde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi piknik alanında meydana geldi. 2 arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen 25 yaşındaki Cüneyt Akkanat, serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı'na girdi.

25 yaşındaki gencin acı sonu: Son anları kamerada

SON ANLARI KAMERADA

Bir süre sonra Akkanat'ın suda çırpındığını gören vatandaşlar kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Gencin su üzerinde kalma çabaları, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

25 yaşındaki gencin acı sonu: Son anları kamerada

CANSIZ BEDENİNİ EKİPLER ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Piknik alanında görevli zabıta memuru Ahmet Seçim, ırmağa girerek Akkanat'ı sudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin sutan çıkartıldığı sırada yaşanan koşuşturma ise zabıtanın yaka kamerasıyla görüntülendi. Zabıta Ahmet Seçim, "İhbar üzerine olay yerine geldik. Daha önce de dalış tecrübemiz ve bölgeye hakim olduğumuz için tanıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda ırmağa girdik. Genci ilk daldığımız noktada bulup çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim ettik" dedi. -

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Sağlık, Zabıta, Sudan, Çevre, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ana vatana akın akın veda ediyorlar: Kilometrelerce kuyruk oluştu Ana vatana akın akın veda ediyorlar: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Artık 81 ilde birden zorunlu Bunu yapmayan devletten destek alamayacak Artık 81 ilde birden zorunlu! Bunu yapmayan devletten destek alamayacak
Teşhis kondu yıllarca ilaç kullandı, gerçek ise diş çekimi sonrasında ortaya çıktı Teşhis kondu yıllarca ilaç kullandı, gerçek ise diş çekimi sonrasında ortaya çıktı
Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup... Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...
31 ülkede kolera alarmı Ölümler her geçen saat hızla artıyor 31 ülkede kolera alarmı! Ölümler her geçen saat hızla artıyor
İzmir’de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan
Barış Alper yuvadan uçuyor İşte kazandıracağı dev bonservis Barış Alper yuvadan uçuyor! İşte kazandıracağı dev bonservis
Anıtkabir’de gergin anlar Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek’in başını yaktı On binlerce kişi istifa çağırıyor Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek'in başını yaktı! On binlerce kişi istifa çağırıyor

10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor İşte ilk görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor! İşte ilk görüntü
10:31
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler Bakıcıların savunması daha skandal
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakıcıların savunması daha skandal
10:03
Ersin Düzen’den bomba iddia Fenerbahçe’nin Mourinho’ya nasıl veda ettiği ortaya çıktı
Ersin Düzen'den bomba iddia! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya nasıl veda ettiği ortaya çıktı
10:02
Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü
Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü
09:48
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi İşte meselenin aslı
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı
09:27
Ünlü yorumcular Kerem’e demediğini bırakmadı: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin
Ünlü yorumcular Kerem'e demediğini bırakmadı: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin
08:49
Endonezya’da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi
Endonezya'da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi
08:30
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti
08:24
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında Çöpe atıp alışverişe gitmiş
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında! Çöpe atıp alışverişe gitmiş
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin’de bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi
07:46
6’lık depremin vurduğu Afganistan’dan gelen ilk görüntüler korkunç
6'lık depremin vurduğu Afganistan'dan gelen ilk görüntüler korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2025 11:11:19. #7.11#
SON DAKİKA: 25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.