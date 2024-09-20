Antalya'da Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Cansız Beden Bulundu

Geniş Video İzle

Antalya'da deniz polisi, Lara açıklarında bir kişinin cansız bedenini buldu. Kimliği belirlendi.

20.09.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz yüzeyinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

ANTALYA - Antalya'da devriye gezen deniz polisi, Lara açıklarında su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenini buldu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan falezlerin yaklaşık bir mil açığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde devriye görevi için denize açılan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Lara bölgesi açıklarında su yüzeyinde bir cisim olduğunu fark etti. Kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta bulunan cisme yaklaşan deniz polisi su yüzeyinde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Kıyafet ve eşyaları üzerinde bulundu

Cansız bedeni bulunan şahsın cesedi bota alınarak Yat Limanı'na getirildi. Yaklaşık 2 gündür suda olduğu değerlendirilen ve üzerinde kıyafetleri ile eşyaları bulunan şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonucu isminin İbrahim Solak olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından Solak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya\'da Cansız Beden Bulundu
Kaynak: İHA

Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Cansız Beden Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 Lübnan’a bomba yağıyor İsrail’den peş peşe açıklamalar geldi Lübnan'a bomba yağıyor! İsrail'den peş peşe açıklamalar geldi
20:02 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
19:55 Özgür Özel, ’Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara
19:36 Narin’in köyü ile ilgili korkunç gerçek 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 23:19:54. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement