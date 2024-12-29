Kayıp şahsı ararlarken başka birinin cansız bedenini buldular - Son Dakika
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Kayıp şahsı ararlarken başka birinin cansız bedenini buldular

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerden düşen şahsı arama çalışmaları sırasında, denizde başka bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede cesedin Kayhan Açar'a ait olduğu belirlendi.

29.12.2024 20:49
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Antalya'da falezlerden aracı ile birlikte denize düşen Engin Ş'yi arama çalışmaları sırasında ekipler deniz yüzeyinde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede denizde cansız bedeni bulunan şahsın Kayhan Açar olduğu öğrenildi.

Antalya'da Denizde Cansız Beden Bulundu

KAYIP KİŞİYİ ARARLARKEN BAŞKA BİRİNİN CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Olay saat 17.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesinde bulunan falezlerde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Lara bölgesinde falezlerden araç ile birlikte denize düşen Engin Ş.'yi arama çalışmaları sırasında Sahil Güvenlik ekipleri kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta deniz yüzeyinde bir kişinin kıyafetleri ile hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine harekete geçti.

Antalya'da Denizde Cansız Beden Bulundu

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi tarafından sudan çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Antalya Yat Limanı'nda bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahsın üzerinden Kayhan Açar ismine düzenlenmiş kimlik çıktığı öğrenildi. Kayalıklardan düştüğü değerlendirilen Kayhan Acar'ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da Denizde Cansız Beden Bulundu
Antalya'da Denizde Cansız Beden Bulundu
Antalya'da Denizde Cansız Beden Bulundu
Kayıp şahsı ararlarken başka birinin cansız bedenini buldular
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıp şahsı ararlarken başka birinin cansız bedenini buldular - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ERŞAN KUNERİ:
    iyi bakın sağda solda bikaçtane daha vardır .cinayet süsü 3 3 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    falezleri zengin memleketimin 1 0 Yanıtla
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