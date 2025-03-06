Antalya'da Çatlaklar Nedeniyle Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Çatlaklar Nedeniyle Bina Tahliye Edildi

Antalya\'da Çatlaklar Nedeniyle Bina Tahliye Edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, çatlaklar nedeniyle can güvenliği riski taşıdığı belirlenen bir apartmanda oturan 8 aile, ciddi bir tehlikeyle karşılaştı. 5 aylık bir bebeğin yattığı beşiğin üzerine kapı düşmesi sonucu tahliye kararı alındı. Apartman, mühürlenerek güvenlik tedbirleri alındı.

06.03.2025 23:52  Güncelleme: 23:58
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Antalya'nın Serik ilçesinde evlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle can güvenliği açısından riskli görülen 3 katlı binada oturan 8 aile hayatının şokunu yaşadı. İftar sonrası bir dairede bir bebeğin yattığı beşiğinin üzerine kapı düştüğü ihbarı üzerine ekipler yaptığı inceleme sonucu çatlaklar sebebiyle binanın tahliye edilmesi kararı aldı.

Kökez Mahallesi Yazır Caddesi üzerinde bulunan apartmanda Umut Dalka'ya ait dairenin iç kapılarından bir tanesi yerinden çıkarak 5 aylık bebeğin yattığı beşiğin üzerine düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. 9 dairesi bulunan 3 katlı binada yaşayan 33 kişi, görevli ekiplerce tahliye edilerek bina mühürlendi. Zabıta ekipleri bina çevresini demir bariyerlerle çevirdi. Bina sakinlerinden kimisi akvaryumunu, kimi okuduğu Kuran-ı Kerim'i yanına alırken, çocuklarda oyuncaklarıyla birlikte evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

"Bilgi gelene kadar can ve mal güvenliği açısından bina kullanıma kapatılmıştır"

Serik Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Hamza Çimen gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce bilirkişi raporlarında binanın taşıyıcı sisteminde bir hasar olduğuna dair bilgi gelmemişti. Şu an gözlemsel olarak yapılan incelemelerde binada çatlaklar olduğu görülmüştür. Tedbir amaçlı olarak binanın sağlam olduğuna dair bir rapor ya da kurumumuza bir bilgi gelene kadar can ve mal güvenliği açısından bina kullanıma kapatılmıştır. Durum bundan ibarettir" dedi.

Apartman sakinlerinden Umut Dalka ise, "Biz bu binayı 2018 yılında satın aldık. 2020 yılının başlarında binada sıkıntılar çıktı. Biz adli makamlara şikayette bulunduk. 2023 yılının Ağustos ayında bu binanın giriş katlarına tadilat yapılacağı yolunda bilirkişi raporu verildi. Giriş katındaki 2 daire mühürlendi. Bizlere herhangi bir tahliye kararı gelmedi. Aradan 19 ay geçmesine rağmen resmi makamlardan bilgilendirme yapılmadı. Evde de güçlendirme yapılmadı. Keşif yapıldı. Keşifte bilirkişi bu binayı tadilat kurtarmaz yıkılması lazım dedi. Ama tadilat denilmesine rağmen bir çivi bile çakılmadı. Bizim ölmemiz bekleniyor. Binanın terazisi kaybolduğu için kapı çerçevesi ile birlikte benim 5 aylık bebeğimin üzerine düştü. Çocuğumu kaybedebilirdik" dedi.

Eşi Serpil Dalka da, "Çok korktuk. Ne yapacağımızı bilemedik. Bu binadan bir şey olmaz. Yeniden yıkılıp yapılmasını istiyoruz" dedi.

Binada 2020 yılında çatlaklar meydana gelmesi nedeniyle bina sakinleri adli makamlara müracaatla müteahhit hakkında şikayette bulunduğu, 2023 yılında binanın giriş katlarına tadilat yapılması gerektiği fakat binanın herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Çatlaklar Nedeniyle Bina Tahliye Edildi - Son Dakika

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