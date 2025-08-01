Antalya\'da cinayet: H.İ. gözaltında

Antalya'da evinin banyosunda boğazı kesilmiş ve yüzünde bıçak darbeleri ile ölü halde bulunan Nida Nazlıer cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınan H.İ. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi

Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir kişinin dairenin balkonuna çıkarak arkadaşının öldürüldüğünü söyleyen ve yardım çığlıkları attığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken adrese gelen ekipler banyoda isminin Nida Nazlıer (45) olduğu öğrenilen trans bireyin yüzü ve boğazında bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda kullanıldığı düşünülen bıçak ise apartmanın girişinde bir saksı içerisinde bulunmuştu.

Suçlamaları kabul etmedi

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nida Nazlıer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nazlıer'in öldürülmesi ile ilgili olarak balkona çıkarak yardım istediği öğrenilen ve yaklaşık 7 yıldır Nazlıer ile aynı evi paylaşan erkek arkadaşı H.İ. (23) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.İ. adliyeye sevk edilirken ilk ifadesinde kendisinin işten eve geldiğini ve içeriye girdiğinde Nida Nazlıer'i kanlar içerisinde banyoda gördüğü, ardından balkona çıkarak yardım istediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Öte yandan, çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şahsın ise kimlik tespit ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA