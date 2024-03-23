Antalya'da falezlerde 24 yaşında bir gencin cansız bedeni bulundu. Acılı baba Ebubekir Oğuz, oğlunun cenazesine sarılıp gözyaşı döktü.
Olay sabah 08.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı falezlerde meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar falezle denizin birleştiği noktada, hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 24 yaşındaki Berkhan Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Oğuz'un cansız bedeni deniz polisi botuyla Kaleiçi Yat Limanı'ndaki polis noktasına çıkarıldı. Acı haberi alan Oğuz'un yakınları büyük üzüntü yaşadı. Baba Ebubekir Oğuz, torbadaki oğlunun cenazesinin yanına oturup sarıldı ve gözyaşlarını tutamadı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Oğuz'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğuz'un ölüm nedenini belirlemek için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Falezlerde Genç Bir Erkeğin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Kartepe'de bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında idari işlem başlatılırken, kumar oynayan 4 kişiye toplamda 25 bin 700 TL ceza uygulandı ve 3 bin 500 TL'ye el konuldu.
Karabük'te heyelan nedeniyle balkonu çöken iki katlı müstakil ev boşaltılırken 6 kişilik aile geçici olarak öğretmenevine yerleştirildi.
Afyonkarahisar'da araması bulunan 2 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Salar beldesinde yakalandı. A.G. ve Ö.Y. isimli hükümlüler, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılan 4 kişiden kurtarılamayan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Olay sonrası bölgeye AFAD, sualtı arama ve tarama ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aramalar ikinci gününde de devam ediyor.
Samsun'da nitelikli cinsel istismar suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Tekirdağ Çorlu'da bulunan bir sanayi dükkanında çıkan yangında, 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı. Yangın, gece saatlerinde metal doğrama dükkanının ofis bölümünde çıktı. Dumandan etkilenenlerin olduğu bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi ise polis tarafından araştırılıyor.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde yapılan aramada 432 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, kocasını başka bir kadınla okey masasında görünce öfkeyle deliye döndü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda kadın önce kocasına daha sonra da yanındaki kadına saldırdı. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Sosyal medyada gündem olan videoya ise çeşitli yorumlar yapıldı.
Tekirdağ Çorlu'da 3'üncü kattaki tırmandığı pencereden düşen 2 yaşındaki bebek, 1'inci kattaki tentenin üzerine düşerek ölümden döndü. Yaralanan bebek hastaneye kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?