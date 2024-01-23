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Antalya'da İsmail Süner'in liderliğini yaptığı suç örgütünün çökertilmesinde gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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Antalya'da İsmail Süner'in liderliğini yaptığı suç örgütünün çökertilmesinde gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Antalya merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 'Kafes-32' operasyonuyla ilgili detaylar paylaşıldı. İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı suç örgütünün çökertilmesine ilişkin gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Çevik, operasyonlarla örgütün tamamen sildiklerini ve bir tek kişi kalmayıncaya kadar sokak eşkıyalarından vatandaşları kurtarmaya kararlı olduklarını belirtti.

23.01.2024 - 13:56,
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İsmail Süner'in elebaşılığını yaptığı suç örgütünün çökertilmesinde gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Antalya merkezli Adana ve Kahramanmaraş gerçekleştirilen 'Kafes-32' operasyonuyla ilgili detaylar paylaşıldı

İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik:

"Esnafı bıktıran, haraç alan, çöken, sokak eşkıyası işte. İş yeri kurşunlayan, insanların görüntülerini alıp tehdit eden, nemalanan, huzursuzluk veren, cebir, şiddet, baskı uygulayarak insanları yıldıran bir grup"

"Eşkıya grubunu Allah'ın izniyle bu sabah Alanya'dan sildik, çökerttik"

"Bir tek kişi kalmayıncaya kadar bu sokak eşkıyalarından, serserilerinden vatandaşımızı kurtarmaya kararlıyız"

ANTALYA - Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında, elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütünün çökertilmesine ilişkin gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini aktardı. Çevik, "Allah'ın izniyle bu sabah Alanya'da yapmış olduğumuz operasyonlarla bu örgütü tamamen ama tamamen sildik, çökerttik" dedi.

İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde gazetecilerle bir araya geldi. AGC Başkanı İdris Taş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından tarafından karşılanan Çevik, Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında, elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütünün çökertilmesine ilişkin gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

"Bir tek kişi kalmayıncaya kadar bu sokak eşkıyalarından, serserilerinden vatandaşımızı kurtarmaya kararlıyız"

Çevik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sabah bir operasyon daha gerçekleştirdik. Sayın Bakanımız bunu duyurdu. Alanya'da Adanalılar gurubu dediğimiz İsmail Süner adlı şahsın örgüt liderliğini yaptığı 11 kişiyi almıştık, 1 kişiyi de Nevşehir'de saklanırken aldık. Şu an toplam 12 gözaltımız var. Bunlar da esnafı bıktıran, haraç alan, çöken, sokak eşkıyası işte. İş yeri kurşunlayan, insanların görüntülerini alıp tehdit eden, nemalanan, huzursuzluk veren, cebir, şiddet, baskı uygulayarak insanları yıldıran bir grup. Sözüm ona eşkıya grubu. Allah'ın izniyle bu sabah Alanya'da yapmış olduğumuz operasyonlarla bu örgütü tamamen ama tamamen sildik, çökerttik. Bir tek kişi kalmayıncaya kadar bu sokak eşkıyalarından, serserilerinden vatandaşımızı kurtarmaya kararlıyız."

Antalya\'da İsmail Süner\'in liderliğini yaptığı suç örgütünün çökertilmesinde gözaltı sayısı 12\'ye yükseldi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İsmail Süner'in liderliğini yaptığı suç örgütünün çökertilmesinde gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da İsmail Süner'in liderliğini yaptığı suç örgütünün çökertilmesinde gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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