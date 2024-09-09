Antalya'da kumar borcu olduğu iddia edilen aşçı intihar etti - Son Dakika
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Antalya'da kumar borcu olduğu iddia edilen aşçı intihar etti

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Antalya'da internet üzerinden oynadığı kumar nedeniyle çevresine borçlu olduğu iddia edilen aşçı, çalıştığı işyerinin mutfağında ölü olarak bulundu. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, aşçının cansız bedeni cenaze aracına konurken mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

09.09.2024 14:01
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Olay, saat 09.30 sıralarında Antalya'nın Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3805 sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde işyerini açan çalışanlar işletmede aşçı başı olarak çalıştığı öğrenilen Ömer Y. (40) mutfak bölümünde kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Ömer .Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da kumar borcu olduğu iddia edilen aşçı intihar etti

KUMAR OYNADIĞI İÇİN ÇEVRESİNE BORÇLANMIŞ

Ömer Y.'nin kumar nedeniyle 200 bin TL üzerinde çevresinden borç aldığı ve ödemekte zorluk çektiği için psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Savcılık incelemesi ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Ömer Y'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Ömer Y'nin cansız bedeninin cenaze aracına taşınması sırasında mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili intihar ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Antalya'da kumar borcu olduğu iddia edilen aşçı intihar etti
Antalya\'da kumar borcu olduğu iddia edilen aşçı intihar etti
Kaynak: İHA

antalya, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da kumar borcu olduğu iddia edilen aşçı intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tony Montana: ülkede sanal bahisten dönen para devletinden hazinesinden daha büyük buna inanin 70 1 Yanıtla
  • YoH null: kumardan para kimse kazanamaz bosuna oymayin hepsi hikaye bosu bosuna paranızı kaybediyorsunuz kazananı yok kazandim diyen yalan söyler sadece para kaybedersiniz artiniz olmaz kazandim diyende yalan hikaye boş işler yani 40 1 Yanıtla
  • Serkan Basar: müslüman ülkede kumar ve içki serbest olmaz buna izin verenlerde tam anlamıyla müslüman sayılmaz bunu ben demiyorum yüce kitabım diyor 25 6 Yanıtla
  • Serkan Basar: internet üzerinden kumar oynamak yasak değilmi ??? sahi baba yaaa müslüman ülkede kumar nasıl oynatılır ?? 5 0 Yanıtla
  • Emir Arslan: Sadece kumarı oynatan kazanır 3 0 Yanıtla

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