Antalya\'da Lise Öğrencisi Irmakta Boğuldu

Antalya'da kaçan topu almak isterken ırmakta akıntıya kapılan 16 yaşındaki lise öğrencisinden 3 gün sonra acı haber geldi. Çocuğun cesedi, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'ndeki Şahintepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Köprüçay ırmağının bulunduğu Şahintepesi mevkiine piknik yapmaya giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Özgür Yıldırım, çevredeki çocuklarla top oynamaya başladı. Suya kaçan topu almak için Köprüçay ırmağına giren Yıldırım akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler Yıldırım için arama çalışması başlattı. Bu sabah erken saatlerde İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmayla çocuğun cesedi, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta ırmakta bulundu. Dalgıç ekiplerince karaya çıkartılan Yıldırım'ın cansız bedeni yapılan inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA