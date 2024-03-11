ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde ocak ayında evinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan diş hekimi Mustafa Kalaycı'nın (55) gözaltına alınan eşinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde bulunan apartmandaki dairede oturan Mustafa Kalaycı, 7 Ocak'ta evde tabancayla başından vurulmuş şekilde yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde Mustafa Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Kalaycı'nın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Evli ve 3 çocuk babası olan diş hekimi Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili 8 Mart'ta Mustafa Kalaycı'nın eşi A.K. ile F.U. isimli kadın ile M.K. isimli erkek gözaltına alındı. 3 şüpheli polis eşliğinde bugün Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gazipaşa'da Diş Hekimi Cinayeti Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Muğla'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getirirken Samsun polisinin takibi sonucu yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G.'yi takibe alarak yolcu otobüsünden inerken yakaladı. Yapılan aramada metamfetamin maddesi ele geçirildi ve şahıs tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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