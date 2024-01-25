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Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda bir gencin cansız bedeni bulundu. Cenazeyi bulan çoban, ifade vermesi için uzun süre beklemek zorunda kalınca tepki gösterdi. Olayın ardından yapılan incelemelerde, kişinin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

25.01.2024 - 11:52,  Güncelleme: 12:41
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Antalya Kepez'de ormanlık alanda bir gencin cansız bedeni bulundu. Cenazeyi bulan çoban, konuyla ilgili ifade vermek için uzun süre beklemek zorunda kalınca tepki gösterdi.

SÜRÜLERİNİ ORMANDA OTLATIRKEN CANSIZ BEDENİ GÖRDÜ

Saat 13.00'te Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5123 Sokak Batı Çevre Yolu kenarındaki ormanlık alanda sürülerini ormanda otlatan Kerim Özkaya, ağaç altında bir kişinin hareketsiz olduğunu gördü. Özkaya, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR İDDİASI

Ormanın içine yaklaşık 300 metre yürüyen ekipler, yaptıkları kontrolde Gürkan Kütük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada görgü tanığı olan ve ifade vermesi için uzun süre bekleyen Kerim Özkaya, sürüsünün uzaklaşması ve dağılması nedeniyle isyan etti. Ne dediyse polisleri ikna edemeyen Özkaya, ekip aracında beklemek zorunda kaldı. İlk belirlemelere göre Kütük'ün intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

"İFADE VERECEĞİM DİYE BEKLİYORUM SÜRÜM DE GİTTİ"

Batı Çevre Yolu kenarındaki bariyerlere oturup sürüsüne uzaktan bakan Kerim Özkaya, "Hayvanlarımı güdüyordum, tesadüfen gördüm, sonra ihbar ettim. Aşağı yukarı 1 saattir ifade vereceğim diye bekliyorum. Sürüm de gitti. Fazla beklemek istemiyorum. Hayvanlarımın başına bir şey gelecek, daha önce 6 koyunumu kurt yedi. Sürekli bana 5 dakika sürecek dediler, bir türlü 5 dakikaları bitmedi. Hayvanım da dağıldı gitti. Allah korusun hayvanlarım yola çıksa araba çarpacak, oradan zayiat vereceğim" dedi.

Çoban ormanda cansız beden buldu: İfade için bekleyince isyan etti
Çoban ormanda cansız beden buldu: İfade için bekleyince isyan etti
Antalya\'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
Kaynak: İHA
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Antalya, Kepez, Olaylar, Adli Tıp, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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