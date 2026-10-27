Sahte başsavcı vekili ve 2 yardımcısı yakalandı! Dava vaadiyle 3 kişiden 1 milyon 829 bin lira toplamışlar - Son Dakika
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Sahte başsavcı vekili ve 2 yardımcısı yakalandı! Dava vaadiyle 3 kişiden 1 milyon 829 bin lira toplamışlar

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Sahte başsavcı vekili ve 2 yardımcısı yakalandı! Dava vaadiyle 3 kişiden 1 milyon 829 bin lira toplamışlar
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Sahte başsavcı vekili ve 2 yardımcısı yakalandı! Dava vaadiyle 3 kişiden 1 milyon 829 bin lira toplamışlar
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Antalya polisi, adliyede süren davaları karara bağlatma sözü vererek 3 ayrı kişiden toplam 1 milyon 829 bin lira alan şebekeyi çökertti. Kendini başsavcı vekili, yanındakini de makam şoförü olarak tanıtan kadın ile aracılık yapan kişi, hakimlere iletilmek üzere 1 milyon 500 bin lira daha istemişti. Güven kazanmak için WhatsApp'tan sahte mahkeme kararları yollayan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da devam eden davaları karara bağlama vaadiyle 3 kişiden toplam 1 milyon 829 bin TL alan ve kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan 1 kadın ile suç ortağı 2 kişi tutuklandı.

WHATSAPP'TAN SAHTE MAHKEME KARARI GÖNDERDİLER

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan bir bayan şahsın yanında bulunan diğer iki şahısla birlikte adliyede görülmesi devam eden davaları karara bağlama vaadiyle, 3 ayrı müştekiden 1 milyon 829 bin TL aldıkları ayrıca bu kararları çıkaran hakimlere verilmek üzere ayrıca 1 milyon 500 bin TL daha talep ettikleri belirlendi. Şahısların inandırıcı olabilmesi için WhatsApp üzerinden Antalya Mahkemelerine ait sahte düzenlenmiş karar metni gönderdikleri tespit edildi.

KENDİNİ BAŞSAVCI VEKİLİ OLARAK TANITMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak tanıtan 1 kadın, makam şoförü olarak tanıtan 1 şahıs ve olayda aracılık yaptığı tespit edilen bir kişi ile birlikte 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 4 adet cep telefonu ve sim kartı, 2 adet bilgisayar, çok sayıda sahte düzenlenmiş mahkeme kararları ele geçirildi. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaBaşsavcıBağlamaMahkemeAntalyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mücahid mücahid:
    Cesarete bakın??Tam psikopatlar ,Dolandırıcılar ülkesi olduk!!idam cezası şart !! 1 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    herkes yapıyor dediğimde anlayın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sahte başsavcı vekili ve 2 yardımcısı yakalandı! Dava vaadiyle 3 kişiden 1 milyon 829 bin lira toplamışlar - Son Dakika
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