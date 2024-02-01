En acı yarıyıl tatili: İki aileyi çocuklarından ayırdı

Antalya'da sömestr tatilinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sınıf arkadaşının cenazesine giden 17 yaşındaki Aysel Betül Karakaş, cenazenin hemen ardından mezarlık çıkışında yaşanan trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karakaş, 1 haftalık yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.
Aksu Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sadullah Eren Çiloğlu, 21 Ocak gecesi karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç, hastanede yaşamını yitirdi. Eren Çiloğlu'nun cenazesine katılmak isteyen 17 yaşındaki Aysel Betül Karakaş, defin işlemi sonrası mezarlıktan ayrılmak için yola çıktı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza 59 yaşındaki sürücü, kullandığı araçla çarptı.
Kazanın şiddetiyle önce aracın ön camına çarpan ardından yola savrulan Karakaş ağır yaralandı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kız, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Sürücü ise serbest bırakıldı.
Acılı baba Atilla Karakaş, "Sınıfından bir arkadaşı kalp krizi nedeniyle vefat ediyor. Aysel de o arkadaşını çok seviyordu. Cenazesine katılmak istiyordu ve tramvaya bıraktım. Tüm okul katılmış. Defin bittikten sonra karşıdan karşıya geçerken bir araç çarpmış. Kızım yaya geçidine 50 metre uzaklıkta karşıya geçiyormuş. Sürücü kızıma çarpmadan yaya geçidi ikazına rağmen hızını kesmemiş. Kızım aracı görünce paniğe kapılıp geriye doğru dönüyor, araç da sağından geçip gitmek isteyince kızıma çarpıyor. Kızım havalanıp ön cama kafasını vurup yerde iki takla atıyor" sözleriyle olayı anlattı. Öte yandan sürücünün kaza sonrası özür dilemek için bile aramadığını söyleyerek ceza almasını istediklerini ifade etti.
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Antalya'da sömestr tatilinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bir sınıf arkadaşının cenazesine katılan 17 yaşındaki Aysel Betül Karakaş, cenaze sonrası mezarlık çıkışında trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karakaş, 1 haftalık yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti. Acılı aile, sürücünün özür dilemediğini ve ceza almasını istediğini belirtti.
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