Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, adliye personeli Yasin Çapan hayatını kaybetti. Kazada, Çapan'ın 5 yaşındaki oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çapan, kazadan bir gün önce doğum gününü kutlamıştı.

27.10.2024 11:10  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen adliye personelinin, bir gün önce 42'nci doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Yasin Çapan'ın kullandığı 41 AG 811 plakalı otomobil kavşak sistemine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Kaldırımı aşıp, yol kenarındaki ağaca çarparak durabilen araçta Yasin Çapan araç içerisinde sıkışırken, otomobilde bulunan 5 yaşındaki oğlu Talha Çapan ise vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Küçük çocuk olay yerinde bulunan bir sağlık görevlisi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dün doğum gününü kutlamış

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Yasin Çapan'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Çapan'ın ölüm haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları Manavgat Devlet Hastanesine akın etti. Kazada yaşamını yitiren 42 yaşındaki Çapan'ın Manavgat Adliyesi personeli olduğu, dün doğum gününü kutladığı ve doğum günü pastasını üflerken oğlu Talha ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi. Öte yandan, kazayı görerek ilk müdahaleyi yapan motosiklet sürücüsü, otomobilin 10 metre önünde gittiğini, hızının 70 dolayında olduğunu belirterek, "Çocuk arka koltukta oturuyordu. Bir anda kaldırıma çıktı, sanırım fren yerine gaza basınca kaldırımdan havalanıp ağaca çarptı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğum Günü, Güvenlik, Manavgat, 3-sayfa, antalya, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:26:17. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.