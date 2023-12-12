Antalya\'da yapılan uyuşturucu operasyonunda polisin koçbaşı ile girdiği dairenin güvenlik kameralarıyla izlendiği belirlendi

Özel hareket polislerinin koçbaşı ile girdiği evde şaşırtan güvenlik önlemi

Bir binanın dört bir tarafının güvenlik kamera sistemi ile içeriden izlendiği belirlendi

Kısa süre önce boşaltıldığı tahmin edilen ev didik arandı

Antalya'da 250 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu

ANTALYA - Antalya'da Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 250 polisin katılımıyla yapılan uyuşturucu operasyonunda polisin koçbaşı ile girdiği dairenin bulunduğu binanın dört bir tarafının güvenlik kamera sistemi ile içeriden izlendiği belirlendi. Yapılan adreste uyuşturucu madde bulunmazken şahısların ise kısa bir süre önce kaçtığı üzerinde duruldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kepez ilçesinde farklı mahallelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Karadaki ekiplere havadan da bir polis helikopteri destek verdi. Operasyon çerçevesinde Habipler Mahallesi'nde bir adresin giriş ve çıkışlarında da güvenlik önlemi alınırken, Özel Harekat timleri kilitli olan demir kapıyı elektronik koçbaşı ile keserek açtı. Kalkanla içeri giren ekipler, daire içerisindeki yaptıkları incelemede kimse ile karşılaşmadı.

24 saat boyunca içeriden izlendiği görüldü

Dairenin baskından kısa bir süre önce boşaltıldığı fark eden ekipler, odalarda en ince detayına kadar incelemede bulundu. Çekmecelerin, yatak altlarına, çarşafların içerisine kadar araştırma yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir uyuşturucu bulunamadı. Polis ekipleri tarafından bir odada yapılan incelemede ise güvenlik kamera sistemi olduğu görüldü. Kamera görüntülerinden adresin dört bir tarafının 24 saat boyunca içeriden izlendiği görüldü. Mahalle sakinleri ise güvenlik kamera düzeneğinin hırsızlara karşı yapıldığını söyledi.

Operasyon yapılan adresin komşusu olan Harun Vermut, güvenlik kamera sistemine karşı "Bu mahallede bin bir türlü yabani var. Neden olacak kapıya köpek bile bağlıyoruz. Adam ailesinin güvenliği için bunu yapmıştır, bu mahallede hırsız çok" dedi.