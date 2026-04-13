Antalya'da Zehir Tacirlerine Operasyon
Antalya'da Zehir Tacirlerine Operasyon

13.04.2026 08:14
Antalya'da düzenlenen operasyonda 425 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheliler yakalandı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE DELİLLENDİRİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen saha araştırmaları ve analizlerde şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

DOKTOR VE ECZACILAR ÜZERİNDEN SİSTEM KURMUŞLAR

1 özel muayenehane, 2 eczane ve 1 araçta yapılan aramalarda, şüphelilerin maddi menfaat karşılığında mevzuata aykırı şekilde reçete yazdığı belirlendi. Şüphelilerin, anlaşmalı oldukları eczacılar aracılığıyla renkli reçeteye tabi sentetik ecza haplarını bağımlılara sattığı ve bu yolla uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem sürüyor.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslamabad’da 21 saatlik görüşme ABD ve İran kararını duyurdu İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu
Kastamonu’da fabrikada yangın çıktı Kastamonu'da fabrikada yangın çıktı
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah’ın silahsızlandırılması için ABD’den yardım isteyecek Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek
Pakistan’dan ABD ve İran’a “Ateşkesi sürdürün“ çağrısı Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde 21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında

08:07
Taraftar ateş püskürüyor Galatasaray’ın yıldızından olay paylaşım
Taraftar ateş püskürüyor! Galatasaray'ın yıldızından olay paylaşım
07:26
Trump’ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
06:58
WhatsApp’a rakip geliyor XChat’in resmi çıkış tarihi duyuruldu
WhatsApp'a rakip geliyor! XChat'in resmi çıkış tarihi duyuruldu
06:50
50 yıllık pizza devi iflas etti Tüm şubeler kapatıldı
50 yıllık pizza devi iflas etti! Tüm şubeler kapatıldı
05:28
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var
ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var
04:32
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
01:13
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var
İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
