Antalya\'da Zehir Tacirlerine Operasyon

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheliler yakalandı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE DELİLLENDİRİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen saha araştırmaları ve analizlerde şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

DOKTOR VE ECZACILAR ÜZERİNDEN SİSTEM KURMUŞLAR

1 özel muayenehane, 2 eczane ve 1 araçta yapılan aramalarda, şüphelilerin maddi menfaat karşılığında mevzuata aykırı şekilde reçete yazdığı belirlendi. Şüphelilerin, anlaşmalı oldukları eczacılar aracılığıyla renkli reçeteye tabi sentetik ecza haplarını bağımlılara sattığı ve bu yolla uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem sürüyor.