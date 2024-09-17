Antalya'daki Cami Madde Bağımlılarının Mekanı Oldu

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Antalya'da tarihi cami madde bağımlılarının mekanı oldu

1570 yılında inşa edilen Muratpaşa Camii'de son 2 ay içerisinde çekilen görüntüler bölgedeki vatandaşların tepkisini çekiyor

Madde ve alkol bağımlılarının içler acısı görüntüsü cep telefonu görüntüsüne yansıdı

ANTALYA - Antalya'da yaklaşık 500 yıllık tarihe sahip Muratpaşa Camii, madde bağımlıları ve alkol kullananlar mekanı oldu. Son iki ay içerisinde çekildiği belirtilen görüntülerde madde bağımlı şahısların içler acısı o anları yer alıyor.

Antalya'da 1570 yılında inşa edilen ve Osmanlı dönemine ait en eski yapılardan birisi olan Muratpaşa Camii son zamanlarda uyuşturucu ve madde bağımlılarının mekanı oldu. Gün içinde cami cemaatinin yanı sıra binlerce vatandaş ve turistin uğrak yeri olan caminin bahçesi, lavabo bölümü ve depo bölümüne inen merdivenler uyuşturucu madde kullanan şahıslar tarafından kullanılıyor. Bölge esnafı ve camii cemaati oluşan görüntülerden rahatsızlık duyuyor.

Cami içerisinde çeşitli noktalarda son 2 ay içerisinde farklı tarihlerde kaydedilen görüntülerde madde kullanan şahıslar ve madde kullanımı nedeniyle krize girdiği anlar vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gün içerisinde onlarca madde ve alkol bağımlısının camiye geldiğini belirten vatandaşlar, ihbarda bulunduklarını ancak sadece o anda şahsın uzaklaştırıldığını, sonrasında ise şahısların yine geldiğini belirtti. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen o anlarda bir şahsın kolunda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan şırınga ile görüntülerinin yanı sıra, başka bir şahsın madde etkisi altında kendinden geçmiş halleri görüntülere yansıdı.

"Akşamları hepsi burada"

50 yıldır Antalya'da yaşadığını ve ikametine yakın olması nedeniyle namaz kılmaya Muratpaşa Camii'ne geldiğini belirten Saadettin Boğa isimli vatandaş, son günlerde kendisinin de bu tür şahısları sıklıkla gördüğünü belirterek "Burayı mekan yapmışlar mesken tutmuşlar. Gelip buraya yatıyorlar. Akşam saatlerinde gel bak hepsi burada. Yatağı yorganı ile yatıyorlar. Bunlar yoksuzluktan geliyor. Yolsuz, perişan oluyorlar. Cami geniş, her yerden giriş olduğu için duvardan dahi atlayıp giriyorlar. Güvenlik bunlara karışamıyor. Güvenlik ancak kendisini koruyabiliyor. Geçenlerde 5 kişi güvenlikle kavga etmişler. Güvenlikçi içeriye kaçmış, adamın yüzünden bıçaklamışlar" dedi.