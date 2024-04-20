Antalya- Isparta Karayolunda Kafa Kafaya Çarpışan Araçlarda 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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Antalya- Isparta Karayolunda Kafa Kafaya Çarpışan Araçlarda 1 Ölü, 7 Yaralı

Antalya-Isparta karayolunda meydana gelen kaza sonucunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada noter katibi hayatını kaybederken, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç trafiği oluştu. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

20.04.2024 23:07
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Antalya- Isparta karayolunda 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Aynı yolda 1 saat arayla ikinci kaza

Kazada noter katibi hayatını kaybetti, kilometrelerce araç trafiği oluştu

BURDUR - Antalya-Isparta karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda oluşan kilometrelerce uzunlukta araç trafiği araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü.

Kaza saat 12.30 sıralarında Antalya- Isparta Karayolu Kargı tüneli girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erdinç Ö.idaresindeki 35 SE 268 plakalı Volkswagen marka otomobil Fatih Ekşiidaresindeki 07 BGD 460 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar yapılan çalışmalar sonrasında çıkarılırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fiat otomobil sürücüsü Fatih Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta yolcu olarak bulunan yaralılar Belinay E.(12), Buğlem E.(10), Emine E.ve diğer otomobilde bulunan yaralılar Erdinç Ö., Sevda Ö.(42 Atlas Ö. ve Ela Ç.ilk müdahalelerin ardından ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Belinay E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza nedeniyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının çalışmaları sonrasında kazada hayatını kaybeden Fatih Ekşi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan Fatih Ekşi'nin Antalya'da Noter Katibi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya- Isparta Karayolunda Kafa Kafaya Çarpışan Araçlarda 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya- Isparta Karayolunda Kafa Kafaya Çarpışan Araçlarda 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
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