Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya çarpışma: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya çarpışma: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya çarpışma: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya-Isparta karayolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından oluşan araç trafiği, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

20.04.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya- Isparta karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda oluşan kilometrelerce uzunlukta araç trafiği araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Antalya- Isparta Karayolu Kargı tüneli girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdinç Ö.(41) idaresindeki 35 SE 268 plakalı Volkswagen marka otomobil Fatih Ekşi(48) idaresindeki 07 BGD 460 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar yapılan çalışmalar sonrasında çıkarılırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fiat otomobil sürücüsü Fatih Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta yolcu olarak bulunan yaralılar Belinay E.(12), Buğlem E.(10), Emine E.(44) ve diğer otomobilde bulunan yaralılar Erdinç Ö., Sevda Ö.(42 Atlas Ö. ve Ela Ç.(7) ilk müdahalelerin ardından ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Belinay E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza nedeniyle yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının çalışmaları sonrasında kazada hayatını kaybeden Fatih Ekşi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, Fatih Ekşi'nin Antalya'da Noter Katibi olarak çalıştığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Antalya, Isparta, İtfaiye, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya çarpışma: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
14:53 Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık
13:45 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma
12:08 Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ve Bakan Şimşek Bahar Toplantıları’nda bir araya geldi IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ve Bakan Şimşek Bahar Toplantıları'nda bir araya geldi
15:06 CHP’li meclis üyesi Cemil Tugay’ı terör örgütü PKK’nın yöneticisiyle karışırdı CHP'li meclis üyesi Cemil Tugay'ı terör örgütü PKK'nın yöneticisiyle karışırdı
14:34 İYİ Parti’den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi’ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı İYİ Parti'den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi'ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı
14:12 Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem’e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem'e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü
12:46 Adliye önünde aileler arasında tekem ve yumruklar konuştu Adliye önünde aileler arasında tekem ve yumruklar konuştu
12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
12:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 16:24:03. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya çarpışma: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement